jueves 15 de enero de 2026

14 de enero de 2026 - 20:47
Mundo.

Tensión en Medio Oriente: Irán cerró su espacio aéreo ante un posible ataque de EE.UU.

La restricción afecta a todos los vuelos, salvo los internacionales con salida o llegada al país, según datos de seguimiento aéreo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Temor en Irán.

Irán dispuso el cierre parcial de su espacio aéreo, permitiendo únicamente el paso de vuelos internacionales con origen o destino en el país. La medida fue reportada por la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24, que indicó que la restricción tendría una validez inicial de poco más de dos horas.

Crece la tensión con Estados Unidos

La decisión del gobierno iraní se conoce en medio de una creciente incertidumbre internacional ante la posibilidad de un ataque militar de Estados Unidos. En las últimas horas, Washington ordenó la evacuación de parte de su personal de una base aérea ubicada en Catar, instalación que el régimen iraní amenazó con bombardear en caso de ser atacado.

El repliegue del personal estadounidense alimentó las especulaciones sobre una escalada del conflicto en Medio Oriente, donde la tensión diplomática y militar aumentó de manera sostenida en los últimos días.

Las declaraciones de Trump

La decisión firmada por el presidente Donald Trump suspende el apoyo a decenas de agencias de las Naciones Unidas y tratados climáticos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que recibió información según la cual “las matanzas en Irán están cesando”. Sus declaraciones se vinculan con advertencias previas, cuando amenazó al régimen iraní con “el infierno” si las fuerzas de seguridad reprimían violentamente a la población.

Un ataque considerado “inminente”

De acuerdo con información publicada por Reuters, fuentes militares occidentales aseguraron que un eventual ataque de Estados Unidos contra Irán sería “inminente”, aunque advirtieron que la imprevisibilidad forma parte de la estrategia militar.

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue con atención los movimientos en la región, en un escenario marcado por la volatilidad, el aumento de la presencia militar y decisiones como el cierre parcial del espacio aéreo iraní, que reflejan el delicado momento geopolítico que atraviesa Medio Oriente.

