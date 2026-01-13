martes 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 13:02
Política internacional.

Estados Unidos denuncia un aumento "peligroso e injustificado" de la guerra rusa en Ucrania

La embajadora suplente de EE.UU., Tammy Bruce, advirtió en una reunión de la ONU acerca del lanzamiento de un misil nuclear ruso cerca de Polonia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
EE.UU. acusa a Rusia de una peligrosa e inexplicable escalada de la guerra en Ucrania.

EE.UU. acusa a Rusia de una "peligrosa e inexplicable escalada" de la guerra en Ucrania.

Estados Unidos denunció el lunes que Rusia ha intensificado de manera “peligrosa e injustificada” su guerra de casi cuatro años en Ucrania, en un contexto en el que la Administración Trump busca reactivar las negociaciones para poner fin al conflicto.

En el marco de una sesión urgente del Consejo de Seguridad, la embajadora suplente de Estados Unidos ante la ONU, Tammy Bruce, subrayó que la semana pasada Rusia lanzó un misil balístico Oreshnik con capacidad nuclear cerca de la frontera con Polonia, país miembro de la OTAN.

Desde hace meses, Rusia mantiene una campaña diaria de ataques con drones y misiles contra distintos puntos de Ucrania.

Rusia lanza un misil nuclear cerca de Polonia

La diplomática estadounidense señaló que Estados Unidos lamenta “el asombroso número de víctimas” generadas por la guerra y censura la escalada de los ataques rusos contra infraestructuras críticas, incluidas las energéticas. “Ambas partes deberían estar buscando formas de desescalar. Sin embargo, la acción de Rusia corre el riesgo de expandir e intensificar la guerra”, advirtió, destacando los esfuerzos del presidente Donald Trump por “buscar la paz”, según sus propias palabras.

Bruce recordó a Moscú que, hace casi un año, había respaldado con su voto en el Consejo de Seguridad una resolución que instaba a poner fin a la guerra en Ucrania. “Estaría bien que Rusia correspondiera a sus palabras con hechos”, reclamó la diplomática. “Siguiendo el espíritu de esa resolución, Rusia, Ucrania y Europa deben buscar seriamente la paz y poner fin a esta pesadilla”.

La reunión del lunes del Consejo de Seguridad de la ONU había sido convocada por Ucrania.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el lunes a instancias de Ucrania, luego del intenso bombardeo nocturno del jueves pasado, en el que Rusia desplegó cientos de drones y varios misiles, incluido el Oreshnik, utilizado por segunda vez como una señal de advertencia hacia los países aliados de Kiev dentro de la OTAN.

Esta ofensiva de gran magnitud ocurrió pocos días después de que Ucrania y sus socios anunciaran avances significativos en negociaciones para establecer mecanismos de defensa frente a posibles nuevas agresiones rusas, en el marco de un eventual acuerdo de paz promovido por Estados Unidos.

¿Enfriamiento de las relaciones entre Washington y Moscú?

El ataque se produjo en medio de un enfriamiento de los lazos entre Moscú y Washington, luego de que Rusia rechazara con firmeza la incautación por parte de Estados Unidos de un buque petrolero en el Atlántico Norte el miércoles pasado.

Donald Trump y Vladimir Putin.
Donald Trump y Vladimir Putin.

Donald Trump y Vladimir Putin.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso advirtieron que la detención de la embarcación con bandera rusasolo puede conducir a una mayor escalada de las tensiones militares y políticas en la región euroatlántica, así como a una visible disminución del umbral para el uso de la fuerza contra la navegación pacífica”.

A pesar de varios meses de esfuerzos diplomáticos entre la Administración Trump y Rusia, Moscú no ha mostrado indicios de flexibilizar sus exigencias más extremas respecto a Ucrania.

El lunes, el representante ruso ante la ONU responsabilizó a Kiev por la falta de avances en las negociaciones. Vassily Nebenzia afirmó ante el Consejo de Seguridad que mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, “entre en razón y acepte condiciones realistas para las negociaciones, seguiremos resolviendo el problema por medios militares”.

Donald Trump y Volodimir Zelenski
Donald Trump y Volodimir Zelenski

Donald Trump y Volodimir Zelenski

"Se le advirtió hace tiempo que con cada día que pasa, cada día que malgasta, las condiciones para las negociaciones sólo empeorarán para él", ha dicho Nebenzia. "Del mismo modo, cada vil ataque contra civiles rusos provocará una dura respuesta".

Ucrania advierte sobre la vulnerabilidad de Moscú y nuevas sanciones

El representante de Ucrania ante la ONU, Andriy Melnyk, sostiene que Rusia atraviesa su momento de mayor fragilidad desde que comenzó la invasión en febrero de 2022, con una economía en desaceleración y una caída en los ingresos petroleros.

Rusia quiere vender a este Consejo y a toda la familia de la ONU la impresión de que es invencible, pero se trata de otra ilusión”, afirmó Melnyk. “La imagen de fuerza cuidadosamente escenificada no es más que humo y espejos, completamente alejada de la realidad”.

El ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov sale del palacio Ciragan tras las conversaciones con Rusia.

Este pronunciamiento se da en medio de la última fase de negociaciones entre Washington y Moscú sobre Ucrania, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, adelantó que está próximo a anunciar un nuevo paquete de sanciones severas que buscan debilitar económicamente a Rusia.

Los mandatarios de la Unión Europea también criticaron duramente a Rusia por el reciente ataque letal, describiéndolo como una “escalada e inaceptable” del conflicto. El incidente dejó un saldo de cuatro fallecidos y 25 heridos, marcando la segunda ocasión en que Moscú emplea el misil Oreshnik. La primera ocurrió en noviembre de 2024, cuando el mismo tipo de proyectil fue lanzado contra la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania.

