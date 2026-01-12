Donald Trump endurece su postura frente a Irán y no descarta una respuesta de alto impacto

El presidente estadounidense, Donald Trump , advirtió este domingo que el gobierno iraní estaría “cruzando una línea” en el marco de la dura represión contra las protestas que se registran en el país. “ Irán está empezando a cruzar ( mi línea roja ). Parece que hay personas que murieron y que no debían haber muerto", introdujo el republicano .

"Nos estamos tomando esto muy, muy en serio , el ejército lo está examinando y estamos considerando algunas opciones muy contundentes ”, continuó el presidente mientras viajaba en el Air Force One .

En ese contexto, Trump también aseguró que las autoridades iraníes estarían dispuestas a sentarse a dialogar , luego de que desde Washington se lanzaran advertencias sobre posibles respuestas militares .

Trump dijo que está considerando “opciones muy contundentes” por la brutal masacre perpetrada por el régimen iraní.

“Los líderes de Irán llamaron”, afirmó Trump ante la prensa mientras viajaba en el Air Force One , y sostuvo que ya se está avanzando en la organización de un encuentro porque, según dijo, “se está organizando una reunión (...) Quieren negociar”. De todos modos, el jefe de Estado estadounidense dejó una advertencia al señalar que no se descarta una acción previa a cualquier reunión , en alusión a una eventual respuesta militar.

Las palabras del presidente se dieron en medio de un escenario de creciente tensión interna en Irán, donde desde hace dos semanas se multiplican las protestas contra el régimen de los ayatolás. Las primeras movilizaciones surgieron como reclamo frente al encarecimiento del costo de vida, pero con el correr de los días derivaron en una protesta abierta contra el sistema teocrático instaurado tras la Revolución Islámica de 1979.

Víctimas y denuncias sobre la represión interna

De acuerdo con datos difundidos por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, una ONG con base en Estados Unidos, no menos de 500 personas perdieron la vida en el marco de las movilizaciones, que fueron catalogadas como las más masivas registradas en Irán en los últimos tres años.

La entidad, que en situaciones anteriores ha demostrado credibilidad y precisión, recopila la información mediante una red de colaboradores dentro del país, quienes contrastan y validan los datos antes de su publicación.

#Mundo | Miles de mujeres en Irán protagonizan protestas contra el régimen de los ayatolás al quitarse y quemar la burka en espacios públicos. El gesto desafía las leyes religiosas y denuncia la represión estatal y la falta de libertades. pic.twitter.com/2m3akXFldQ — Kienyke (@kienyke) January 10, 2026

El reporte precisa que la gran mayoría de las víctimas fatales fueron manifestantes, con un total de 490 civiles, mientras que 48 pertenecían a las fuerzas de seguridad.

En ese contexto, Donald Trump afirmó el domingo que la Casa Blanca analiza la posibilidad de recurrir a una intervención armada contra Irán. El mandatario norteamericano aseguró que su administración baraja alternativas de gran dureza, en alusión a las informaciones sobre la represión ejercida frente a las manifestaciones.

Amenazas cruzadas y luto oficial decretado por el régimen

La respuesta desde Teherán no tardó en llegar y estuvo cargada de advertencias. El titular del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, advirtió que, ante una ofensiva militar por parte de Estados Unidos, el llamado territorio ocupado y las bases militares y navales estadounidenses pasarían a ser considerados blancos legítimos, de acuerdo con lo expresado en la televisión estatal.

Titular del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf.

Las autoridades de Irán dispusieron tres jornadas de luto oficial en homenaje a los “mártires”, una categoría en la que incluyeron a integrantes de las fuerzas de seguridad fallecidos durante los disturbios. Al mismo tiempo, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, convocó a la ciudadanía a sumarse el lunes a una “marcha nacional de resistencia”, con el objetivo de repudiar la violencia que, desde el poder, atribuyen a “criminales terroristas urbanos”.

Las protestas constituyen uno de los retos políticos más serios para la conducción del ayatolá Alí Khamenei, de 86 años, especialmente después del conflicto de 12 días con Israel en junio, una ofensiva apoyada por Estados Unidos, país que sostiene estar dispuesto a brindar respaldo al pueblo iraní.

Reacciones internacionales y continuidad de las protestas

Desde Jerusalén, el jefe de Gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su deseo de que Irán logre liberarse pronto de lo que describió como un régimen opresivo. “Todos esperamos que la nación persa sea pronto liberada del yugo de la tiranía”, sostuvo.

El premier israelí, Benjamin Netanyahu.

Dentro del país, el presidente Masud Pezeshkian adoptó un tono opuesto. En una entrevista emitida por la televisión estatal IRIB, pidió a la ciudadanía que no permita que grupos desestabilizadores generen caos ni alteren el orden social.

Mientras tanto, la conflictividad sigue en las calles. A pesar del apagón total de internet, comenzaron a circular en redes sociales grabaciones que muestran concentraciones masivas y nuevas marchas en distintas ciudades, incluida Teherán y Mashhad, en el este iraní.

El corte del servicio digital superó las 60 horas consecutivas y constituye un acto de censura que pone en riesgo directo la integridad y la vida de la población, advirtió Netblocks, la entidad que sigue de cerca el estado de la conectividad y las políticas que regulan el uso de internet.

Denuncias por censura digital y ofensiva de seguridad interna

En la misma línea, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con base en Estados Unidos, afirmó haber recopilado testimonios directos y reportes confiables que señalan que cientos de personas habrían fallecido en el contexto de las protestas mientras continúa el bloqueo digital.

Irán reprime las protestas y amenaza a EE.UU. e Israel con represalias en caso de intervención.

El organismo alertó además que los centros de salud se encuentran colapsados, que las existencias de sangre se reducen de forma alarmante y que muchos manifestantes sufrieron impactos de bala en los ojos.

En el plano del orden interno, el director de la Policía Nacional, Ahmad Reza Radan, informó que durante la noche del sábado se llevaron a cabo arrestos de alto impacto contra referentes visibles de las manifestaciones, aunque evitó brindar detalles sobre la cantidad de detenidos o sus nombres.

A su vez, Alí Larijani, responsable de la seguridad del régimen iraní, marcó una diferencia entre las movilizaciones originadas en problemas económicos —a las que consideró totalmente legítimas— y los episodios de violencia, que asimiló a prácticas propias de organizaciones terroristas, de acuerdo con lo consignado por la agencia Tasnim.

Alí Larijani, responsable de la seguridad del régimen iraní.

Impacto económico

El deterioro económico ya impacta de lleno en el día a día de la población. Teherán luce prácticamente detenida, con una actividad mínima: el valor de la carne se disparó y casi duplicó su costo desde que comenzaron las manifestaciones. Si bien algunos negocios continúan funcionando, una gran cantidad de locales bajaron sus persianas.

En el terreno institucional, Reza Pahlavi, heredero del último sah depuesto, exhortó tanto a las fuerzas armadas como a los trabajadores estatales a respaldar las movilizaciones. También aseguró estar dispuesto a volver a Irán desde su residencia en Estados Unidos con el objetivo de liderar un proceso de transición hacia un sistema democrático.