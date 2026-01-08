Donald Trump advirtió que EE.UU podría mantener el control sobre Venezuela por varios años

El presidente estadounidense Donald Trump ya no disimula sus motivaciones tras la operación militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro . Su discurso dejó de centrarse en la defensa de la democracia y pasó a respaldar abiertamente al gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez.

Además, sugirió que el control de Estados Unidos sobre las enormes reservas petroleras venezolanas podría extenderse durante años . Cuando fue consultado por The New York Times sobre cuánto podría prolongarse la intervención estadounidense en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro , Donald Trump prefirió no dar un plazo específico y dijo: “ Solo el tiempo dirá ”.

Ante la insistencia del periodista sobre si el control podría extenderse seis meses , un año o más, el presidente afirmó que sería “ mucho más tiempo ” que eso.

"La reconstruiremos de una forma muy rentable" , afirmó y señaló sin titubear que " vamos a usar petróleo y vamos a sacar petróleo . Estamos ‍ bajando los precios del petróleo , y vamos a estar dando dinero a Venezuela , que necesita desesperadamente ".

El presidente de Estados Unidos también hizo un gesto hacia la presidenta interina, Delcy Rodríguez, destacando que mantiene una relación muy positiva con su administración. “Nos están dando todo lo que consideramos necesario”, afirmó con firmeza.

A pocos días de la operación militar estadounidense en Venezuela, Trump indicó que se alcanzó un “entendimiento preliminar” con el gobierno dirigido por Rodríguez, centrado principalmente en la explotación de los recursos energéticos del país.

Petróleo en Venezuela Donald Trump anunció la primera entrega de petróleo venezolano a Estados Unidos.

El plan no incluye la participación directa de empresas de Estados Unidos en la extracción de crudo en Venezuela, sino que establece un mecanismo de intermediación comercial supervisado por Washington. Hasta ahora, desde Caracas no se emitió ninguna declaración oficial sobre los detalles de este supuesto acuerdo, que más parece una condición impuesta por Estados Unidos, que en el gobierno venezolano tendrían que aceptar bajo la presión de no sufrir un destino similar al de Maduro.

Donald Trump comunicó la medida mediante su perfil en Truth Social, afirmando: “Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos”.

donald trump Donald Trump

Detalles del acuerdo y logística para el envío del crudo a EE.UU.

El mandatario estadounidense agregó que “este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

En esa misma dirección, Trump indicó que ya ordenó la puesta en marcha de toda la logística: “He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”.

Asimismo, el presidente aseguró que Venezuela únicamente podrá adquirir productos estadounidenses con los fondos obtenidos del petróleo: “Venezuela se compromete a comprar solo productos hechos en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”.

La versión oficial difundida por la Casa Blanca mostró diferencias con la situación real en el sector petrolero. Según un informe de Reuters, hasta la mañana del martes, las tres principales compañías de Estados Unidos —Exxon Mobil (XOM.N), ConocoPhillips (COP.N) y Chevron (CVX.N)— no habían entablado ninguna comunicación con el gobierno estadounidense relacionada con la destitución de Maduro.

Discrepancias entre Donald Trump y las petroleras estadounidenses

Esta información contrasta con las declaraciones de Donald Trump durante el fin de semana, cuando aseguró haber conversado con “todas” las empresas petroleras del país, tanto antes como después de la caída del exmandatario venezolano.

Desde la capital venezolana, Delcy Rodríguez emitió un comunicado contundente reafirmando su autoridad sobre la dirección política del país. “El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela”, afirmó.

delcy rodríguez

Y agregó: "Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios. Esa es mi respuesta".