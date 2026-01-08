jueves 08 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de enero de 2026 - 12:19
Política internacional.

Donald Trump advirtió que EE.UU podría mantener el control sobre Venezuela por varios años

El republicano omitió la democracia y resaltó la cooperación del gobierno interino de Delcy Rodríguez, mientras define su estrategia petrolera en Venezuela.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Donald Trump y Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump ya no disimula sus motivaciones tras la operación militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Su discurso dejó de centrarse en la defensa de la democracia y pasó a respaldar abiertamente al gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez.

Lee además
Donald Trump
Tensión.

Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez está cerrando el centro de torturas de Caracas
Nuevo anuncio de Donald Trump.
Política.

Donald Trump anunció que Venezuela sólo comprará productos hechos en Estados Unidos

Además, sugirió que el control de Estados Unidos sobre las enormes reservas petroleras venezolanas podría extenderse durante años. Cuando fue consultado por The New York Times sobre cuánto podría prolongarse la intervención estadounidense en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump prefirió no dar un plazo específico y dijo: “Solo el tiempo dirá”.

Donald Trump
Donald Trump

Donald Trump

Ante la insistencia del periodista sobre si el control podría extenderse seis meses, un año o más, el presidente afirmó que sería “mucho más tiempo” que eso.

Donald Trump anticipa control prolongado sobre el petróleo venezolano

"La reconstruiremos de una forma muy rentable", afirmó y señaló sin titubear que "vamos a usar petróleo y vamos a sacar petróleo. Estamos ‍bajando los precios del petróleo, y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que necesita desesperadamente".

El presidente de Estados Unidos también hizo un gesto hacia la presidenta interina, Delcy Rodríguez, destacando que mantiene una relación muy positiva con su administración. “Nos están dando todo lo que consideramos necesario”, afirmó con firmeza.

A pocos días de la operación militar estadounidense en Venezuela, Trump indicó que se alcanzó un “entendimiento preliminar” con el gobierno dirigido por Rodríguez, centrado principalmente en la explotación de los recursos energéticos del país.

Petróleo en Venezuela
Donald Trump anunció la primera entrega de petróleo venezolano a Estados Unidos.

Donald Trump anunció la primera entrega de petróleo venezolano a Estados Unidos.

El plan no incluye la participación directa de empresas de Estados Unidos en la extracción de crudo en Venezuela, sino que establece un mecanismo de intermediación comercial supervisado por Washington. Hasta ahora, desde Caracas no se emitió ninguna declaración oficial sobre los detalles de este supuesto acuerdo, que más parece una condición impuesta por Estados Unidos, que en el gobierno venezolano tendrían que aceptar bajo la presión de no sufrir un destino similar al de Maduro.

Donald Trump comunicó la medida mediante su perfil en Truth Social, afirmando: “Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos”.

donald trump
Donald Trump

Donald Trump

Detalles del acuerdo y logística para el envío del crudo a EE.UU.

El mandatario estadounidense agregó que “este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

En esa misma dirección, Trump indicó que ya ordenó la puesta en marcha de toda la logística: “He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”.

Asimismo, el presidente aseguró que Venezuela únicamente podrá adquirir productos estadounidenses con los fondos obtenidos del petróleo: “Venezuela se compromete a comprar solo productos hechos en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”.

La versión oficial difundida por la Casa Blanca mostró diferencias con la situación real en el sector petrolero. Según un informe de Reuters, hasta la mañana del martes, las tres principales compañías de Estados UnidosExxon Mobil (XOM.N), ConocoPhillips (COP.N) y Chevron (CVX.N)— no habían entablado ninguna comunicación con el gobierno estadounidense relacionada con la destitución de Maduro.

Discrepancias entre Donald Trump y las petroleras estadounidenses

Esta información contrasta con las declaraciones de Donald Trump durante el fin de semana, cuando aseguró haber conversado con “todas” las empresas petroleras del país, tanto antes como después de la caída del exmandatario venezolano.

Desde la capital venezolana, Delcy Rodríguez emitió un comunicado contundente reafirmando su autoridad sobre la dirección política del país. “El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela”, afirmó.

delcy rodríguez

Y agregó: "Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios. Esa es mi respuesta".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez está cerrando el centro de torturas de Caracas

Donald Trump anunció que Venezuela sólo comprará productos hechos en Estados Unidos

Donald Trump y Gustavo Petro hablaron por teléfono y bajaron la tensión

Al menos 40 personas murieron en el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Donald Trump dio detalles del operativo de captura de Nicolás Maduro

Lo que se lee ahora
Estados Unidos presentó su plan para reactivar la producción petrolera de Venezuela.
Mundo.

EE.UU. presentó un plan para reactivar el petróleo venezolano: retiro de sanciones e infraestructura

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sin agua.
Servicios.

A qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Incendio en Jujuy.
Terrible.

Se incendió una casa en Jujuy: murieron 6 perros y un gato

Natatorios en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Temporada.

Natatorios municipales en San Salvador de Jujuy: horarios, actividades y requisitos

Calles y rutas inundadas en Rosario de Lerma. video
Tormentas.

Rosario de Lerma afectada por un fuerte temporal: cortes de ruta e inundaciones

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnelderivador video
Inundado.

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel