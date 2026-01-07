Donald Trump anunció que Venezuela sólo comprará productos hechos en Estados Unidos

Nuevo anuncio de Donald Trump.

El presidente Donald Trump anunció este miércoles que Venezuela destinará los fondos del nuevo acuerdo petrolero a la compra exclusiva de productos fabricados en Estados Unidos.

En un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, el mandatario destacó que las adquisiciones incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos para mejorar la red eléctrica e instalaciones energéticas del país sudamericano.

DONALD TRUMP ANUNCIO Compromiso comercial exclusivo Trump subrayó que Venezuela se compromete a hacer negocios únicamente con Estados Unidos como su principal socio comercial. "Venezuela se compromete a comprar solo productos hechos en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero", señaló el presidente, calificando la decisión como positiva para ambas naciones.

Beneficios mutuos según el mandatario "Es una elección inteligente y una muy buena noticia para el pueblo de Venezuela y para Estados Unidos", afirmó Trump, enfatizando los alcances del pacto en medio de las recientes negociaciones entre PDVSA y Washington. Este anuncio se suma a la presión ejercida por EE.UU. tras la captura de Nicolás Maduro, incluyendo el control de ingresos y exportaciones petroleras.

