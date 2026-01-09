Donald Trump con petroleras de Estados Unidos: "Vamos a decidir qué empresas operarán en Venezuela"

Donald Trump afirmó este viernes durante la reunión en la Casa Blanca con ejecutivos de empresas petroleras de Estados Unidos , que las compañías invertirán unos 100.000 millones de dólares para revitalizar la industria del crudo de Venezuela.

Tensión. Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez está cerrando el centro de torturas de Caracas

El presidente de Estados Unidos remarcó que se utilizará capital privado y no fondos públicos. “Van a invertir su dinero, no el de nuestro Gobierno, pero sí nuestra protección” , sostuvo Trump, días después de la detención de Nicolás Maduro.

Señaló que Washington brindará seguridad gubernamental a las compañías y decidirá qué firmas podrán ingresar al país, aunque medios estadounidenses indicaron que parte de la industria mantiene escepticismo.

Donald Trump con petroleras de Estados Unidos Donald Trump con petroleras de Estados Unidos

El petróleo de Venezuela

El país posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, concentradas en la Faja del Orinoco, que requiere tecnología y grandes inversiones para poder extraerlo y varios meses de trabajo, según marcan especialistas.

Recordemos que Estados Unidos impuso sanciones al sector en 2019 y actualmente Chevron es la única petrolera estadounidense con operaciones activas, aportando junto a PDVSA cerca del 27% de la producción nacional, unos 242.000 barriles diarios.

Donald Trump y el acceso al petróleo venezolano

El mandatario de Estados Unidos agregó que las petroleras negociarán directamente con Estados Unidos el acceso al petróleo venezolano, y no con el liderazgo de Venezuela. “Es una Venezuela completamente distinta”.

Petróleo en Venezuela Donald Trump anunció la primera entrega de petróleo venezolano a Estados Unidos.

“El pueblo de los Estados Unidos va a ser uno de los grandes beneficiarios”, afirmó el mandatario republicano, que también invitó a China y Rusia a comprar “todo el petróleo que necesiten” gestionado por Washington.

El líder norteamericano defendió que su Administración tome control de las ventas del crudo del país sudamericano porque de lo contrario "Moscú y Beijing lo hubieran hecho primero", y subrayó: “Estamos abiertos a hacer negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, allí (en Venezuela) o en Estados Unidos. Rusia puede obtener de nosotros todo el petróleo que necesite”.