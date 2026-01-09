viernes 09 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de enero de 2026 - 19:22
Reunión.

Donald Trump con petroleras de Estados Unidos: "Vamos a decidir qué empresas operarán en Venezuela"

Donald Trump afirmó que las petroleras estadounidenses invertirán US$100.000 millones para reactivar la industria del crudo en Venezuela.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Donald Trump con petroleras de Estados Unidos

Donald Trump con petroleras de Estados Unidos

Donald Trump afirmó este viernes durante la reunión en la Casa Blanca con ejecutivos de empresas petroleras de Estados Unidos, que las compañías invertirán unos 100.000 millones de dólares para revitalizar la industria del crudo de Venezuela.

Lee además
Donald Trump
Tensión.

Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez está cerrando el centro de torturas de Caracas
Nuevo anuncio de Donald Trump.
Política.

Donald Trump anunció que Venezuela sólo comprará productos hechos en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos remarcó que se utilizará capital privado y no fondos públicos. “Van a invertir su dinero, no el de nuestro Gobierno, pero sí nuestra protección”, sostuvo Trump, días después de la detención de Nicolás Maduro.

Señaló que Washington brindará seguridad gubernamental a las compañías y decidirá qué firmas podrán ingresar al país, aunque medios estadounidenses indicaron que parte de la industria mantiene escepticismo.

Donald Trump con petroleras de Estados Unidos
Donald Trump con petroleras de Estados Unidos

Donald Trump con petroleras de Estados Unidos

El petróleo de Venezuela

El país posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, concentradas en la Faja del Orinoco, que requiere tecnología y grandes inversiones para poder extraerlo y varios meses de trabajo, según marcan especialistas.

Recordemos que Estados Unidos impuso sanciones al sector en 2019 y actualmente Chevron es la única petrolera estadounidense con operaciones activas, aportando junto a PDVSA cerca del 27% de la producción nacional, unos 242.000 barriles diarios.

Donald Trump y el acceso al petróleo venezolano

El mandatario de Estados Unidos agregó que las petroleras negociarán directamente con Estados Unidos el acceso al petróleo venezolano, y no con el liderazgo de Venezuela. “Es una Venezuela completamente distinta”.

Petróleo en Venezuela
Donald Trump anunció la primera entrega de petróleo venezolano a Estados Unidos.

Donald Trump anunció la primera entrega de petróleo venezolano a Estados Unidos.

“El pueblo de los Estados Unidos va a ser uno de los grandes beneficiarios”, afirmó el mandatario republicano, que también invitó a China y Rusia a comprar “todo el petróleo que necesiten” gestionado por Washington.

El líder norteamericano defendió que su Administración tome control de las ventas del crudo del país sudamericano porque de lo contrario "Moscú y Beijing lo hubieran hecho primero", y subrayó: “Estamos abiertos a hacer negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, allí (en Venezuela) o en Estados Unidos. Rusia puede obtener de nosotros todo el petróleo que necesite”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez está cerrando el centro de torturas de Caracas

Donald Trump anunció que Venezuela sólo comprará productos hechos en Estados Unidos

Donald Trump y Gustavo Petro hablaron por teléfono y bajaron la tensión

Donald Trump advirtió que EE.UU podría mantener el control sobre Venezuela por varios años

Javier Milei afirmó que dará a Estados Unidos "el apoyo que requiera" contra Venezuela

Lo que se lee ahora
javier milei afirmo que dara a estados unidos el apoyo que requiera contra venezuela
Política.

Javier Milei afirmó que dará a Estados Unidos "el apoyo que requiera" contra Venezuela

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Descubrió la infidelidad de su esposo con su mejor amiga y los enfrentó en un bar.
Redes sociales.

Video: descubrió la infidelidad de su esposo con su mejor amiga y los enfrentó en un bar

Comisaría de El Chingo.
San Salvador de Jujuy.

Mataron a un hombre con una piedra en El Chingo

Ingresó una ciclogénesis en Argentina con lluvias: hasta cuándo durará y cómo afecta a Jujuy
Clima.

Ingresó una ciclogénesis en Argentina con lluvias: hasta cuándo durará y cómo afecta a Jujuy

Corte de tránsito en puente Gorriti por instalación de pasarela video
Atención.

Corte de tránsito en puente Gorriti: cuándo y desde qué hora

La Anses dispuso un incremento del 2,47% sobre todos los haberes en enero de 2026.
Economía.

ANSES: cómo quedan las jubilaciones en enero 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel