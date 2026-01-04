domingo 04 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de enero de 2026 - 08:42
Nicolás Maduro

EN VIVO: minuto a minuto de la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran en la ciudad de Nueva York tras un operativo estadounidense a gran escala en Venezuela. Seguí EN VIVO el minuto a minuto.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
delcy rodríguez
Lee además
cristina kirchner condeno la detencion de maduro y afirmo que ee. uu. volvio a cruzar un limite
Redes.

Cristina Kirchner condenó la detención de Maduro y afirmó que EE. UU. "volvió a cruzar un límite"
china le pidio a estados unidos que libere a nicolas maduro
Relaciones Exteriores.

China le pidió a Estados Unidos que libere a Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país “gobernará el país” hasta que se concrete una “transición juiciosa”. También sostuvo que Estados Unidos tomará control de las reservas petroleras de Venezuela, de acuerdo con sus declaraciones públicas sobre el plan de Washington para el país sudamericano.

Live Blog Post

Al menos 40 personas murieron en el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Según reveló el New York Times, el ataque de Estados Unidos a Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro, se cobró 40 vidas entre las cuales se cuentan militares y civiles. El dato fue concedido por "un alto funcionario venezolano que habló bajo condición de anonimato para describir los informes preliminares".

Podés leer la nota completa aquí

Live Blog Post

Israel apoyó la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, manifestó el respaldo de su gobierno a la “acción enérgica” de Estados Unidos en Venezuela, un día después de que las fuerzas de ese país detuvieran al líder chavista Nicolás Maduro en un operativo militar.

Netanyahu destacó, en el inicio de una reunión del gabinete: “En lo que respecta a Venezuela, deseo expresar el apoyo de todo el gobierno a la decisión firme y acción enérgica de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia en esa región del mundo”.

Live Blog Post

Delcy Rodríguez asumirá como presidenta interina

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma de forma interina las funciones del presidente Nicolás Maduro, tras su arresto por parte de Estados Unidos luego del bombardeo en Caracas.

“Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, debes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, informó la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio.

Live Blog Post

China le pidió a Estados Unidos que libere a Maduro

China le pidió a Estados Unidos que “libere inmediatamente” a Nicolás Maduro y a su esposa, y que “desista de derrocar al gobierno de Venezuela”. El reclamo fue realizado a través de un comunicado que emitió este domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Podés leer la nota completa aquí

Live Blog Post

El papa León XIV pidió que el bienestar de los venezolanos esté por encima de cualquier otro interés

El papa León XIV instó a que “el bienestar del querido pueblo venezolano” se sitúe por encima de cualquier otro interés tras el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro. Durante su tradicional oración del Ángelus en la plaza de San Pedro, el pontífice estadounidense subrayó la necesidad de que las autoridades y la comunidad internacional prioricen la justicia, la paz y la soberanía de la nación sudamericana.

Podés leer la nota completa aquí

Live Blog Post

Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos

Durante la madrugada del sábado, comandos estadounidenses detuvieron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, luego de bombardeos sostenidos por más de una hora en Caracas y áreas cercanas.

Nicolás Maduro, amaneció el domingo en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar con la que Estados Unidos lo capturó y dice haber asumido el control del país suramericano.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cristina Kirchner condenó la detención de Maduro y afirmó que EE. UU. "volvió a cruzar un límite"

China le pidió a Estados Unidos que libere a Nicolás Maduro

El papa León XIV pidió el bienestar de los venezolanos por encima de cualquier interés

Nicolas Maduro ya está en el centro de detención de Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa llegaron a Nueva York

Lo que se lee ahora
china le pidio a estados unidos que libere a nicolas maduro
Relaciones Exteriores.

China le pidió a Estados Unidos que libere a Nicolás Maduro

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

La primera foto de Nicolás Maduro detenido
Urgente.

La primera foto de Nicolás Maduro detenido

Conferencia de Donald Trump video
Operativo.

Donald Trump: "Vamos a dirigir Venezuela hasta que llegue el momento de una transición segura"

Nicolas Maduro en Nueva York video
Detenidos.

Nicolás Maduro y su esposa llegaron a Nueva York

Rutas y caminos de Jujuy
Atención.

Rutas intransitables tras la tormenta en Jujuy: qué caminos están cortados este domingo 4 de enero

Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de NicolasMaduro
Conmoción mundial.

Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de Nicolas Maduro en vivo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel