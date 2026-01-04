EN VIVO: minuto a minuto de la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, están detenidos en la ciudad de Nueva York tras un operativo estadounidense a gran escala en Venezuela. El líder chavista permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con el uso de armas automáticas ante un tribunal federal de Manhattan.
Al menos 40 personas murieron en el ataque de Estados Unidos a Venezuela
Según reveló el New York Times, el ataque de Estados Unidos a Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro, se cobró 40 vidas entre las cuales se cuentan militares y civiles. El dato fue concedido por "un alto funcionario venezolano que habló bajo condición de anonimato para describir los informes preliminares".