EN VIVO: minuto a minuto de la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Israel apoyó la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, manifestó el respaldo de su gobierno a la “acción enérgica” de Estados Unidos en Venezuela, un día después de que las fuerzas de ese país detuvieran al líder chavista Nicolás Maduro en un operativo militar.

Netanyahu destacó, en el inicio de una reunión del gabinete: “En lo que respecta a Venezuela, deseo expresar el apoyo de todo el gobierno a la decisión firme y acción enérgica de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia en esa región del mundo”.