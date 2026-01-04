domingo 04 de enero de 2026

4 de enero de 2026 - 08:53
Tensión mundial.

El papa León XIV pidió el bienestar de los venezolanos por encima de cualquier interés

El papa ‌León XIV dijo que está siguiendo con el "alma llena de preocupación" ‌los acontecimientos en Venezuela ‍tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
GIF PAPA LEON XIV.gif

El papa León XIV instó a que “el bienestar del querido pueblo venezolano” se sitúe por encima de cualquier otro interés tras la detención de Nicolás Maduro y su posterior detención. El pedido fue realizado durante su tradicional oración del Ángelus, celebrada este domingo en la plaza de San Pedro.

Sociedad.

Primer mensaje de Navidad de León XIV: condenó las guerras y puso el foco en Gaza y los refugiados
nicolas maduro paso su primera noche detenido en estados unidos

Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos

Qué dijo el Papa León XIV sobre Venezuela

En su mensaje, el Sumo Pontífice remarcó la necesidad de que tanto las autoridades como la comunidad internacional prioricen la justicia, la paz y la soberanía de la nación sudamericana, en un contexto marcado por la incertidumbre política y social luego de la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.

“El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país...”, expresó León XIV ante los fieles presentes en el Vaticano.

Maduro llegó a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico en Nueva York

El ex mandatario chavista, acusado de liderar el Cartel de los Soles, fue trasladado bajo custodia de Estados Unidos tras su captura en Caracas y quedó a disposición de la justicia federal.

Nicolás Maduro, amaneció el domingo en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar con la que Estados Unidos lo capturó y dice haber asumido el control del país suramericano.

Durante la madrugada del sábado, comandos estadounidenses detuvieron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, luego de bombardeos sostenidos por más de una hora en Caracas y áreas cercanas.

