El papa León XIV pidió el bienestar de los venezolanos por encima de cualquier interés

El papa León XIV instó a que “el bienestar del querido pueblo venezolano” se sitúe por encima de cualquier otro interés tras la detención de Nicolás Maduro y su posterior detención. El pedido fue realizado durante su tradicional oración del Ángelus, celebrada este domingo en la plaza de San Pedro.
En su mensaje, el Sumo Pontífice remarcó la necesidad de que tanto las autoridades como la comunidad internacional prioricen la justicia, la paz y la soberanía de la nación sudamericana, en un contexto marcado por la incertidumbre política y social luego de la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.
“El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país...”, expresó León XIV ante los fieles presentes en el Vaticano.
Maduro llegó a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico en Nueva York
El ex mandatario chavista, acusado de liderar el Cartel de los Soles, fue trasladado bajo custodia de Estados Unidos tras su captura en Caracas y quedó a disposición de la justicia federal.