El papa León XIV pidió el bienestar de los venezolanos por encima de cualquier interés

El papa León XIV instó a que “el bienestar del querido pueblo venezolano” se sitúe por encima de cualquier otro interés tras la detención de Nicolás Maduro y su posterior detención. El pedido fue realizado durante su tradicional oración del Ángelus, celebrada este domingo en la plaza de San Pedro.

Qué dijo el Papa León XIV sobre Venezuela En su mensaje, el Sumo Pontífice remarcó la necesidad de que tanto las autoridades como la comunidad internacional prioricen la justicia, la paz y la soberanía de la nación sudamericana, en un contexto marcado por la incertidumbre política y social luego de la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.

“El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país...”, expresó León XIV ante los fieles presentes en el Vaticano.

Papa Leon Maduro llegó a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico en Nueva York El ex mandatario chavista, acusado de liderar el Cartel de los Soles, fue trasladado bajo custodia de Estados Unidos tras su captura en Caracas y quedó a disposición de la justicia federal.

Nicolás Maduro, amaneció el domingo en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar con la que Estados Unidos lo capturó y dice haber asumido el control del país suramericano. Durante la madrugada del sábado, comandos estadounidenses detuvieron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, luego de bombardeos sostenidos por más de una hora en Caracas y áreas cercanas. Nicolas Maduro en Nueva York Nicolas Maduro en Nueva York

