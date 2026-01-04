domingo 04 de enero de 2026

4 de enero de 2026 - 12:06
Cristina Kirchner condenó la detención de Maduro y afirmó que EE. UU. "volvió a cruzar un límite"

Cristina Kirchner repudió la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, a la que calificó como un “secuestro”, y advirtió que Washington “volvió a cruzar un límite”, al denunciar una grave violación al derecho internacional.

Por  Verónica Pereyra
Cristina Kirchner condenó la detención de Maduro
Kirchner utilizó sus redes sociales y canales de comunicación para manifestar su firme repudio al operativo militar estadounidense en Venezuela, en el que las fuerzas norteamericanas habrían capturado al mandatario chavista y lo trasladaron fuera del país caribeño. Para la referente política argentina, esta operación constituye una violación del derecho internacional y una intromisión inaceptable en los asuntos internos de una nación soberana, más allá de las críticas que se puedan formular al régimen de Maduro desde otras latitudes.

La exmandataria sostuvo que el accionar de Estados Unidos representa un precedente peligroso para América Latina y el Caribe, ya que se aparta de los principios básicos del derecho internacional y del respeto a la soberanía de los pueblos. Según Kirchner, este tipo de intervención no solo contradice normas diplomáticas, sino que además evidencia una estrategia global orientada a controlar recursos naturales y zonas de influencia, más que a promover la paz o la democracia.

Su pronunciamiento se inscribe en una ola de críticas de referentes del espacio peronista y sectores de la oposición argentina, así como de líderes políticos de otros países de la región, que consideran que el ataque y la captura del presidente venezolano constituyen una acción unilateral con implicancias profundas para la estabilidad regional

Cristina Kirchner y Nicol&aacute;s Maduro&nbsp;

Cristina Kirchner y Nicolás Maduro

En su mensaje, Kirchner volvió a poner el foco en la necesidad de defender principios de no intervención y solución pacífica de los conflictos, reclamando que se eviten acciones militares sin autorización de instancias multilaterales y que se priorice el diálogo como forma de resolver las diferencias entre Estados.

Este rechazo público marca un nuevo capítulo en la fuerte discusión que generó en Argentina y en América Latina la operación impulsada por el gobierno de Donald Trump, generando debate tanto dentro de los sectores políticos locales como en la escena internacional sobre la legitimidad y el impacto de este tipo de intervenciones.

