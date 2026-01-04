Cristina Kirchner condenó la detención de Maduro y afirmó que EE. UU. "volvió a cruzar un límite"

La expresidenta y actual titular del Partido Justicialista Cristina Fernández de Kirchner rechazó con dureza la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, calificando la acción como un “secuestro” y advirtiendo que Washington cruzó un límite en su intervención internacional.

Kirchner utilizó sus redes sociales y canales de comunicación para manifestar su firme r epudio al operativo militar estadounidense en Venezuela , en el que las fuerzas norteamericanas habrían capturado al mandatario chavista y lo trasladaron fuera del país caribeño. Para la referente política argentina, esta operación constituye una violación del derecho internacional y una intromisión inaceptable en los asuntos internos de una nación soberana, más allá de las críticas que se puedan formular al régimen de Maduro desde otras latitudes .

Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir. En el pasado, la…

La exmandataria sostuvo que el accionar de Estados Unidos representa un precedente peligroso para América Latina y el Caribe, ya que se aparta de los principios básicos del derecho internacional y del respeto a la soberanía de los pueblos. Según Kirchner, este tipo de intervención no solo contradice normas diplomáticas, sino que además evidencia una estrategia global orientada a controlar recursos naturales y zonas de influencia, más que a promover la paz o la democracia.

Su pronunciamiento se inscribe en una ola de críticas de referentes del espacio peronista y sectores de la oposición argentina, así como de líderes políticos de otros países de la región, que consideran que el ataque y la captura del presidente venezolano constituyen una acción unilateral con implicancias profundas para la estabilidad regional

image Cristina Kirchner y Nicolás Maduro

En su mensaje, Kirchner volvió a poner el foco en la necesidad de defender principios de no intervención y solución pacífica de los conflictos, reclamando que se eviten acciones militares sin autorización de instancias multilaterales y que se priorice el diálogo como forma de resolver las diferencias entre Estados.

Este rechazo público marca un nuevo capítulo en la fuerte discusión que generó en Argentina y en América Latina la operación impulsada por el gobierno de Donald Trump, generando debate tanto dentro de los sectores políticos locales como en la escena internacional sobre la legitimidad y el impacto de este tipo de intervenciones.