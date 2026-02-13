Rechazaron los pedidos de Cristina Kirchner para que le saquen la tobillera y flexibilicen las visitas

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes los planteos presentados por la defensa de Cristina Kirchner para que le retiren la tobillera electrónica y se flexibilicen las restricciones de visitas en su prisión domiciliaria. La decisión confirmó las medidas dispuestas por el Tribunal Oral Federal 2, en el marco de la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad.

Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña ponderaron el dictamen del fiscal Mario Villar, quien sostuvo que debía rechazarse el pedido. Mariano Borinsky votó en disidencia. Así, la expresidenta continuará con el monitoreo electrónico y con un régimen de visitas limitado.

Los camaristas señalaron que las medidas adoptadas no implican un “agravamiento ilegítimo de la pena”, tal como habían planteado los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. En esa línea, sostuvieron que el cumplimiento “efectivo y controlado” de la condena debe sostenerse y no diluirse con “flexibilizaciones infundadas”.

En su presentación, la defensa aseguró que Cristina Kirchner cumplió con todas las obligaciones impuestas: no se ausentó del domicilio, utilizó el dispositivo electrónico y no recibió visitas sin autorización judicial previa.

Sin embargo, Casación se refirió puntualmente a una reunión que mantuvo con un grupo de nueve economistas y consideró que ese encuentro “desnaturalizó el régimen restrictivo propio de la prisión domiciliaria”. Además, descartó el argumento de supuestas presiones mediáticas y remarcó que la cobertura periodística no implica, por sí sola, una injerencia indebida en la decisión judicial.

Qué restricciones siguen vigentes para las visitas y la tobillera

Con la resolución, se mantienen las reglas que prohíben el ingreso de personas ajenas al círculo familiar íntimo o al equipo profesional de Cristina Kirchner. Cualquier visita deberá contar con autorización judicial previa, individual y fundada.

También sigue vigente el tope máximo de tres visitantes por encuentro, con una frecuencia de dos veces por semana y un límite de dos horas por cada visita. En cuanto a la tobillera, los jueces entendieron que la custodia policial permanente no reemplaza el monitoreo técnico que exige la normativa.