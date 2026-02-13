viernes 13 de febrero de 2026

13 de febrero de 2026 - 15:22
Justicia.

Rechazaron los pedidos de Cristina Kirchner para que le saquen la tobillera y flexibilicen las visitas

Casación rechazó el pedido de Cristina Kirchner para retirar la tobillera y flexibilizar visitas. Se mantienen las medidas del Tribunal Oral Federal 2.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes los planteos presentados por la defensa de Cristina Kirchner para que le retiren la tobillera electrónica y se flexibilicen las restricciones de visitas en su prisión domiciliaria. La decisión confirmó las medidas dispuestas por el Tribunal Oral Federal 2, en el marco de la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad.

Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña ponderaron el dictamen del fiscal Mario Villar, quien sostuvo que debía rechazarse el pedido. Mariano Borinsky votó en disidencia. Así, la expresidenta continuará con el monitoreo electrónico y con un régimen de visitas limitado.

Los camaristas señalaron que las medidas adoptadas no implican un “agravamiento ilegítimo de la pena”, tal como habían planteado los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. En esa línea, sostuvieron que el cumplimiento “efectivo y controlado” de la condena debe sostenerse y no diluirse con “flexibilizaciones infundadas”.

Los argumentos de la defensa y el punto que citó el fallo

Cristina Kirchner, la noche del 26 de octubre.
Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner.

En su presentación, la defensa aseguró que Cristina Kirchner cumplió con todas las obligaciones impuestas: no se ausentó del domicilio, utilizó el dispositivo electrónico y no recibió visitas sin autorización judicial previa.

Sin embargo, Casación se refirió puntualmente a una reunión que mantuvo con un grupo de nueve economistas y consideró que ese encuentro “desnaturalizó el régimen restrictivo propio de la prisión domiciliaria”. Además, descartó el argumento de supuestas presiones mediáticas y remarcó que la cobertura periodística no implica, por sí sola, una injerencia indebida en la decisión judicial.

Qué restricciones siguen vigentes para las visitas y la tobillera

Con la resolución, se mantienen las reglas que prohíben el ingreso de personas ajenas al círculo familiar íntimo o al equipo profesional de Cristina Kirchner. Cualquier visita deberá contar con autorización judicial previa, individual y fundada.

También sigue vigente el tope máximo de tres visitantes por encuentro, con una frecuencia de dos veces por semana y un límite de dos horas por cada visita. En cuanto a la tobillera, los jueces entendieron que la custodia policial permanente no reemplaza el monitoreo técnico que exige la normativa.

