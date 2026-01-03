sábado 03 de enero de 2026

3 de enero de 2026 - 15:54
Salud.

Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta médica tras la operación de apendicitis

Cristina Fernández de Kirchner continuará su recuperación en prisión domiciliaria tras la operación de apendicitis de diciembre.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cristina Fernández de Kirchner de alta

Cristina Fernández de Kirchner de alta

El sanatorio de Buenos Aires informó este sábado que Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta médica tras permanecer 14 días internada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio.

Según detalla el parte oficial, la ex mandataria presentó una evolución favorable, lo que permitió el retiro del drenaje peritoneal y el inicio de un tratamiento antibiótico por vía oral.

La institución confirmó además que Cristina Kirchner regresará a su departamento, donde cumple prisión domiciliaria, para continuar allí con su recuperación bajo el seguimiento de su equipo médico personal.

El comunicado difundido por el sanatorio cierra indicando que la evolución seguirá siendo monitoreada en el ámbito domiciliario, tal como estaba coordinado con los profesionales tratantes.

Cristina Fernández de Kirchner
Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner.

La evolución de Cristina Fernández de Kirchner

El 20 de diciembre, Fernández de Kirchner, de 72 años, fue derivada luego de experimentar dolores abdominales agudos en su vivienda, donde cumple prisión tras la condena firme por la causa “Vialidad”. Los médicos ordenaron estudios complementarios y, ante los resultados, autorizaron una cirugía de urgencia.

El último parte médico había sido difundido el 29 de diciembre, en el que se destacaba la necesidad de que la expresidenta continuara con los cuidados sanatoriales, por lo que el Tribunal Oral Federal N°2 avaló que CFK permanezca internada.

Se encuentra progresando favorablemente su dieta, con indicación actual de dieta blanda con buena tolerancia, eliminación de gases y catarsis positiva al día de la fecha”, señalaba el informe que recibió la Justicia por parte de los especialistas.

La evolución clínica de la expresidenta requirió controles continuos y la administración de antibióticos endovenosos, además del mantenimiento de un drenaje peritoneal, buscando evitar complicaciones de la infección y del cuadro intestinal agudo detectado tras la operación.

Cristina Kirchner permanece bajo prisión domiciliaria en su departamento ubicado en la calle San José 1111 de la Ciudad de Buenos Aires luego de que el 10 de junio del año pasado, la Corte Suprema confirmara la sentencia dictada en noviembre por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal.

