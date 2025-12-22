lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 12:38
Parte médico.

Cristina Fernández de Kirchner evoluciona favorablemente pero seguirá internada

El Sanatorio Otamendi informó que Cristina Fernández de Kirchner permanece estable, sin fiebre ni complicaciones.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner.

Según el informe, Cristina Kirchner permanece internada, sin fiebre ni complicaciones clínicas hasta el momento, bajo control permanente del equipo médico que la asiste desde el sábado por la tarde.

El parte médico difundido por el Sanatorio Otamendi

El comunicado médico precisó que la expresidenta continúa con tratamiento antibiótico endovenoso y mantiene un drenaje peritoneal, un procedimiento habitual en cuadros de peritonitis localizada. El estado general se describe como estable y sin registros de episodios adversos desde la cirugía.

El parte lleva la firma de la directora médica del sanatorio, Dra. Marisa Lanfranconi, y ratifica que la evolución se mantiene dentro de los parámetros esperados para este tipo de intervenciones.

Desde el centro de salud explicaron que se sostiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento indicado. Esta decisión responde a los protocolos médicos habituales para cuadros de peritonitis localizada, incluso cuando la evolución resulta favorable.

El seguimiento clínico continuo y la respuesta al esquema antibiótico representan los principales aspectos que evalúa el equipo médico antes de definir el alta.

El ingreso de urgencia y la intervención quirúrgica

Cristina Kirchner ingresó al Sanatorio Otamendi el sábado por la tarde tras manifestar un fuerte dolor abdominal en su domicilio del barrio porteño de Constitución. Luego de una primera evaluación, los profesionales indicaron su internación para realizar estudios clínicos y de laboratorio.

Los resultados confirmaron el diagnóstico de apendicitis aguda, motivo por el cual el equipo médico resolvió avanzar con una cirugía laparoscópica durante esa misma jornada, el procedimiento recomendado para este tipo de patologías.

Evolución posterior y entorno familiar

Tras la operación, desde su entorno señalaron que la ex jefa de Estado se mostró de buen ánimo y acompañada por familiares cercanos. En paralelo, se mantiene un estricto hermetismo respecto a una posible fecha de alta médica.

Fuentes médicas indicaron que el tiempo de internación depende de la evolución clínica, la respuesta al tratamiento antibiótico y el comportamiento del drenaje peritoneal, por lo que aún no se estableció un plazo concreto.

Conmoción por la muerte de un ex intendente.
Política.

Conmoción por la muerte de un ex intendente e histórico dirigente político

Por  Redacción de TodoJujuy

