Trasladaron a Cristina Fernández de Kirchner a una clínica para ser operada de apendicitis

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada este sábado un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires , para someterse a una evaluación médica más completa luego de presentar una dolencia abdominal .

El traslado se definió después de que un equipo médico acudiera al departamento de San José 1111, donde la exjefa de Estado cumple prisión domiciliaria . Tras una primera revisión, los profesionales consideraron necesario realizar estudios adicionales en un centro de mayor complejidad.

La derivación al sanatorio se llevó a cabo con la autorización correspondiente de la Justicia , que habilitó el procedimiento ante el pedido de los médicos tratantes. Horas después, se confirmó que la exmandataria presentó un cuadro de apendicitis por lo que deberá ser intervenida.

Cristina Kirchner Cristina Fernández Kirchner.

Ese centro de salud es el que atiende habitualmente los problemas médicos de la exmandataria, al menos desde 2021. Ese año fue sometida allí a una histerectomía, una intervención quirúrgica que consiste en la resección del útero, y que constituye la última práctica médica de relevancia que se hizo pública en relación con la jefa del Partido Justicialista (PJ).

Fuentes cercanas confirmaron que la ex presidenta estaba con síntomas que finalmente dieron un diagnóstico médico que se trataba de una apendicitis, tras lo cual fue inmediatamente derivada a la sala de operaciones para una intervención quirúrgica de urgencia.

Los voceros adelantaron que no brindarán más detalles a la prensa sobre la situación de Cristina Fernández, de 72 años, y precisaron que "cualquier novedad será comunicada a través de partes médicos de la institución".

La situación de Cristina Fernández de Kirchner

La expresidenta se encuentra actualmente detenida bajo el régimen de prisión domiciliaria en su departamento ubicado en la calle San José 1111, en el marco de la condena dictada en su contra en la causa Vialidad. Por disposición de la Justicia, tiene restringido el régimen de visitas y la duración de sus reuniones, además de portar una tobillera electrónica para su monitoreo.

En ese contexto, esta semana la Justicia autorizó un pedido presentado por su defensa, mediante el cual se le permite acceder y permanecer durante dos horas en la terraza del edificio donde cumple la detención domiciliaria.