Nuevo parte médico de Cristina Fernández de Kirchner: cómo está la ex presidenta

Cristina Fernández de Kirchner continúa internada luego de haber sido operada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Este viernes, el centro médico difundió un nuevo parte y confirmó que seguirá hospitalizada.
Según el informe oficial, la paciente “presenta íleo posoperatorio” y se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso. Los profesionales indicaron que, por el momento, la evolución requiere control y seguimiento estricto dentro del sanatorio.
Desde la clínica agregaron que continúa con dieta líquida, sin poder avanzar a sólidos, por lo que se sostiene la indicación de internación hasta que se resuelva el íleo. El parte también consignó que permanece afebril y sin signos de infección secundaria, un dato considerado favorable en el marco del postoperatorio.
El abordaje habitual incluye reposo intestinal (o progresión lenta de la dieta), control del balance de líquidos y electrolitos, y monitoreo de la evolución; en situaciones más intensas puede requerirse descompresión con sonda nasogástrica y soporte por vía endovenosa. Especialistas señalan que suele mejorar de forma espontánea, aunque si se prolonga se evalúan nuevas causas o complicaciones.
Vigilia y mensajes de apoyo para Cristina Fernández de Kirchner
En paralelo, militantes kirchneristas autoconvocados se concentraron en las puertas del sanatorio bajo la consigna “Cristina Libre” y desplegaron una bandera con un saludo navideño. Durante la jornada también se realizó una oración ecuménica y se habilitó un espacio para dejar mensajes y cartas.
La ex mandataria, de 72 años, permanece bajo internación mientras se define su evolución día a día. En el plano judicial, distintos medios internacionales señalaron que cumple arresto domiciliario tras una condena por corrupción que ella rechaza, contexto que también impacta en el esquema de visitas y el acceso al área de internación.