Cómo evoluciona Cristina Fernández de Kirchner luego de ser operada

Militantes y seguidores de CFK, durante la noche del sábado frente a la puerta del Sanatorio Otamendi

Cristina Fernández de Kirchner continúa internada y en recuperación en el Sanatorio Otamendi , en la Ciudad de Buenos Aires, luego de haber sido operada por un cuadro de apendicitis. Desde su entorno aseguraron este domingo que la expresidenta “está bien” y que transita el posoperatorio con tranquilidad.

La intervención quirúrgica se realizó el sábado y fue una cirugía laparoscópica . El primer parte médico difundido por el sanatorio confirmó el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada .

En el comunicado del Otamendi se indicó que, tras la cirugía, la paciente se encontraba “evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias” .

Este domingo, según informó Infobae, no se difundió un nuevo parte médico y se mencionó que podría evaluarse el alta médica el lunes , en función de la evolución.

Versiones no oficiales indicaban que podría recibir el alta mañana lunes para regresar a su departamento de la calle San José 1111, donde Cristina Kirchner, de 72 años, vive y cumple una condena bajo la modalidad de arresto domiciliario. Y que no habría nuevo parte hasta que se confirme o se descarte esa decisión.

Militantes permanece apostado en la puerta de la clínica, ubicada en el barrio de Recoleta.

Militantes y seguidores de Cristina, durante la noche del sábado frente a la puerta del Sanatorio Otamendi

“Nunca caminarás sola”, dice una de las banderas que los seguidores de La Cámpora colgaron de una reja frente al Otamendi. La frase está tomada del lema de la hinchada del equipo de fútbol británico Liverpool (“You’ll never walk alone”, en inglés) basada en una popular canción de ese país del grupo Gerry and the Peacemakers.