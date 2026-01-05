Nicolás Maduro ante el tribunal de Nueva York se declaró "no culpable"

Capturado el pasado sábado en Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes “no culpable” ante un tribunal federal de Nueva York.

Soy inocente, no soy culpable Soy inocente, no soy culpable

Qué dijo Nicolás Maduro ante la justicia de Nueva York Durante la audiencia, Maduro rechazó los cuatro cargos penales que le imputa la justicia estadounidense, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos.

El juez leyó una versión resumida de la acusación antes de registrar su declaración de inocencia.

Traslado de Nicolás Maduro (3) Según el expediente judicial, Maduro habría dirigido una red internacional de tráfico de cocaína vinculada a organizaciones armadas y criminales de alto perfil, como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, la guerrilla colombiana de las FARC y la banda venezolana Tren de Aragua. Cilia Flores también se declaró “no culpable” en la causa por narcotráfico en Estados Unidos Cilia Flores, esposa del dictador derrocado de Venezuela, también rechazó las acusaciones en su contra y se declaró inocente durante la audiencia. No culpable, completamente inocente, afirmó No culpable, completamente inocente, afirmó

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.