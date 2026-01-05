lunes 05 de enero de 2026

5 de enero de 2026 - 14:35
Estados Unidos.

Nicolás Maduro ante el tribunal de Nueva York se declaró "no culpable"

“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, declaró Nicolás Maduro frente al juez Alvin Hellerstein, en el tribunal de Nueva York.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Traslado de Nicolás Maduro (4)

Capturado el pasado sábado en Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes “no culpable” ante un tribunal federal de Nueva York.

Soy inocente, no soy culpable Soy inocente, no soy culpable

Qué dijo Nicolás Maduro ante la justicia de Nueva York

Durante la audiencia, Maduro rechazó los cuatro cargos penales que le imputa la justicia estadounidense, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos.

El juez leyó una versión resumida de la acusación antes de registrar su declaración de inocencia.

Traslado de Nicolás Maduro (3)

Según el expediente judicial, Maduro habría dirigido una red internacional de tráfico de cocaína vinculada a organizaciones armadas y criminales de alto perfil, como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, la guerrilla colombiana de las FARC y la banda venezolana Tren de Aragua.

Cilia Flores también se declaró “no culpable” en la causa por narcotráfico en Estados Unidos

Cilia Flores, esposa del dictador derrocado de Venezuela, también rechazó las acusaciones en su contra y se declaró inocente durante la audiencia.

No culpable, completamente inocente, afirmó No culpable, completamente inocente, afirmó

