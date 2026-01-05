Nicolás Maduro ante el tribunal de Nueva York se declaró "no culpable"

Capturado el pasado sábado en Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes “no culpable” ante un tribunal federal de Nueva York.
“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, declaró Nicolás Maduro frente al juez Alvin Hellerstein, en el tribunal de Nueva York.
Durante la audiencia, Maduro rechazó los cuatro cargos penales que le imputa la justicia estadounidense, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos.
El juez leyó una versión resumida de la acusación antes de registrar su declaración de inocencia.
Según el expediente judicial, Maduro habría dirigido una red internacional de tráfico de cocaína vinculada a organizaciones armadas y criminales de alto perfil, como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, la guerrilla colombiana de las FARC y la banda venezolana Tren de Aragua.
Cilia Flores, esposa del dictador derrocado de Venezuela, también rechazó las acusaciones en su contra y se declaró inocente durante la audiencia.
