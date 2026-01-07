miércoles 07 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de enero de 2026 - 11:34
Tensión en Venezuela.

Rusia refuerza apoyo naval a un buque petrolero perseguido por fuerzas estadounidenses

Se despachó un submarino para escoltar un tanque que busca evadir el bloqueo y una posible incautación de EE.UU, aumentando la tensión entre las potencias.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tensión en Venezuela: Rusia envió un submarino para custodiar un petrolero que EE.UU. intenta incautar.

Tensión en Venezuela: Rusia envió un submarino para custodiar un petrolero que EE.UU. intenta incautar.

La crisis escaló al máximo en torno a Venezuela: Rusia despachó un submarino para resguardar un petrolero que unidades de Estados Unidos llevan más de dos semanas intentando interceptar en el Atlántico. El equipo de Vladimir Putin acompaña a una embarcación que busca escapar a la contención impuesta por fuerzas de EE.UU, intensificando así la confrontación entre las dos naciones.

Lee además
Venezuela en tiempos de cambio
Repercusiones.

Venezolano en Jujuy: "Esta dictadura acabó con todo, con la historia de Venezuela"
Venezuela y el día después
Expectativas.

Crisis en Venezuela: "Estamos un paso más cerca de la libertad"

Originalmente llamado Bella 1, este buque petrolero ha estado en la mira de Estados Unidos desde que logró sortear un cerco parcial en aguas venezolanas y frustrar un intento de intervención de la Guardia Costera estadounidense el pasado 21 de diciembre.

Embed

"Una red oculta de transportes marítimos"

Las autoridades de Washington sostienen que esta embarcación forma parte de una red oculta de transportes marítimos dedicada a llevar crudo hacia naciones como Venezuela, Rusia e Irán, lo que representa un incumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Rusia desplegó un submarino y diversas unidades navales para proteger el paso de un petrolero, según informó el Wall Street Journal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AlertaMundoNews/status/2008760675078680999&partner=&hide_thread=false

El objetivo del submarino enviado por Rusia

La nave se dirigía vacía hacia Venezuela con la intención de eludir el bloqueo que Estados Unidos aplicó a los tanqueros que transportan crudo hacia o desde ese país caribeño, y fue incluida en la lista de sanciones estadounidenses desde 2024 por sus presuntos vínculos con Irán y Hezbolá.

Fuentes del ministerio señalaron: “Por razones que no son claras para nosotros, el buque ruso recibe una atención acrecentada de Estados Unidos y militares de la OTAN, atención que es claramente desproporcionada a su estatus pacífico”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Venezolano en Jujuy: "Esta dictadura acabó con todo, con la historia de Venezuela"

Crisis en Venezuela: "Estamos un paso más cerca de la libertad"

Argentina apoyó en la OEA el operativo de Estados Unidos en Venezuela

Qué es el Cartel de los Soles, la organización vinculada a Nicolás Maduro

Javier Milei reafirmó la alineación geopolítica con EE.UU y descartó un quiebre comercial con China

Lo que se lee ahora
Durante la negociación del acuerdo comercial, Javier Milei fue recibido por Donald Trump en la Casa Blanca. 
Política.

Javier Milei reafirmó la alineación geopolítica con EE.UU y descartó un quiebre comercial con China

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Importante.

Corte de agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Se esperan tormentas en Jujuy para los próximos días.
Lluvias.

Anuncian tormentas por varios días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo
Importante.

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

José GabrielGómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy video
Casa de Gobierno.

José Gabriel Gómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy

Abejasatacaron a una familia en Santa Clara
Tarde de terror.

Abejas atacaron a una familia en Santa Clara: varios heridos y un perro muerto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel