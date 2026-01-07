Rusia refuerza apoyo naval a un buque petrolero perseguido por fuerzas estadounidenses

Tensión en Venezuela: Rusia envió un submarino para custodiar un petrolero que EE.UU. intenta incautar.

La crisis escaló al máximo en torno a Venezuela: Rusia despachó un submarino para resguardar un petrolero que unidades de Estados Unidos llevan más de dos semanas intentando interceptar en el Atlántico. El equipo de Vladimir Putin acompaña a una embarcación que busca escapar a la contención impuesta por fuerzas de EE.UU, intensificando así la confrontación entre las dos naciones.

Originalmente llamado Bella 1, este buque petrolero ha estado en la mira de Estados Unidos desde que logró sortear un cerco parcial en aguas venezolanas y frustrar un intento de intervención de la Guardia Costera estadounidense el pasado 21 de diciembre.

Embed "Una red oculta de transportes marítimos" Las autoridades de Washington sostienen que esta embarcación forma parte de una red oculta de transportes marítimos dedicada a llevar crudo hacia naciones como Venezuela, Rusia e Irán, lo que representa un incumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Rusia desplegó un submarino y diversas unidades navales para proteger el paso de un petrolero, según informó el Wall Street Journal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AlertaMundoNews/status/2008760675078680999&partner=&hide_thread=false | Rusia envió un submarino y otras fuerzas navales para escoltar a un petrolero que Estados Unidos ha estado persiguiendo cerca de Venezuela.



El petrolero —antes Bella 1— estaba vacío, pero se sospecha que estuvo involucrado en el comercio de petróleo sancionado. Tras… pic.twitter.com/KOgwcrMQmS — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 7, 2026 El objetivo del submarino enviado por Rusia La nave se dirigía vacía hacia Venezuela con la intención de eludir el bloqueo que Estados Unidos aplicó a los tanqueros que transportan crudo hacia o desde ese país caribeño, y fue incluida en la lista de sanciones estadounidenses desde 2024 por sus presuntos vínculos con Irán y Hezbolá. Fuentes del ministerio señalaron: “Por razones que no son claras para nosotros, el buque ruso recibe una atención acrecentada de Estados Unidos y militares de la OTAN, atención que es claramente desproporcionada a su estatus pacífico”.

