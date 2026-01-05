Crisis en Venezuela: "Estamos un paso más cerca de la libertad"

Max Roberth Graterol Gil es activista venezolano, y analizó la situación de su país luego que Estados Unidos arrestó a Nicolás Maduro . En dialogo con Canal 4 , el joven dijo que Venezuela “está viviendo horas de una tensa calma ”.

“Estados Unidos extrajo al criminal, y mientras tanto en Venezuela siguen ocurriendo cosas que pueden ser desde una transición , pero también necesitamos garantía de esta transición”, y pidió que las autorides del pais sean las electas el 28 de julio.

“Los venezolanos elegimos quiénes queremos que nos representen , quiénes queremos que sea nuestro presidente, entonces frente a esta decisión hoy después de lo que sucedió en la madrugada del sábado, se está reconfigurando el país”.

Edmundo González María Corina Machado y Edmundo González Urrutia

La transición en Venezuela

Lamentó que “se mantiene una figura como la Rodríguez que hoy se juramenta y que es inconstitucional, también ilegítima, hay que aclararlo, pero hay que ver la ventana de una posible transición en este tiempo que se pueda dar”.

“Estados Unidos dijo que iba a ser parte, incluso ya dijo el presidente Trump que ya ellos están gobernando en parte Venezuela, es decir, que ya están trabajando de la mano de Darcy Rodríguez. Ahora hay que ver en el corto o mediano plazo cómo se desarrolla este proceso de transición, lo que nos tiene que dar son garantías”.

“No solamente nos basta con palabras sino con acciones y la principal acción que tienen que llevar a cabo es la liberación de los presos políticos. Hoy en Venezuela hay más de mil presos políticos, entre ellos 80 rehenes de extranjeros que están siendo torturados como el caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino”, deslizó.

Max Roberth Graterol Gil - Activista

“Los procesos de transición son muy inciertos cuando recién comienzan a suceder. Recién los podemos como proyectar o analizar en profundidad cuando van transcurriendo las fases, porque mientras tanto son cuestiones muy privadas en este proceso”.

“No sabemos hoy en día si estamos hablando de que ellos tienen que lavarse la cara o aparentar algo o simplemente están avanzando con todo”, y dijo que Donald Trump avisó que si no hacen las cosas bien “les puede sucederle lo mismo que a Maduro o peor”.

“Ya tenemos al cabecilla de la banda criminal del Cártel de los Soles siendo juzgado. Pero nosotros vamos a hablar de libertad cuando el presidente sea Edmundo González Urrutia, el que eligieron la mayoría de los venezolanos”, insistió.

Venezuela y la vuelta a la libertad

“Nosotros no podemos hablar de libertad cuando la persona que hoy es la presidenta ilegítima e inconstitucional”, dijo aludiendo a Delcy Rodríguez. “No podemos hablar nosotros de libertad mientras la persona que está encargada del servicio de inteligencia de Venezuela sea la que hoy gobierne el país”.

Venezolanos celebraron la captura de Nicolás Maduro Venezolanos celebraron la captura de Nicolás Maduro

“Sí podemos hablar es que estamos un paso más cerca de la libertad. Lo que sucede ahora con Nicolás Maduro marca una gran presión para ellos, porque demuestra que están débiles. Y sí o sí van a tener que cooperar de una u otra forma. Así que, vamos en ese camino”, dijo Max.

La declaración de Nicolás Maduro

Sobre la declaración de Maduro, dijo que “él se puede declarar inocente, pero nosotros sabemos el grado de responsabilidad que tiene. El Cartel de los Soles ha sido una mafia criminal que se ha apoderado del país hace mucho tiempo, que utilizó las arcas del Estado venezolano para alimentarse permanentemente”, aclaró.

Nicolás Maduro

El apoyo a Maduro

“Hoy vienen muchos a hablar de soberanía y decir que es un peligro para la región lo que sucedió en Venezuela. Pero no se escandalizaban tampoco cuando el crimen organizado enviado por Nicolás Maduro corría por la región. No se escandalizaban cuando China, Rusia y Cuba se metían en Venezuela”, explicó.

Dijo que el régimen cubano “se ha alimentado del dinero y las arcas del petróleo venezolano durante décadas. Gracias a Venezuela es que el régimen cubano ha subsistido desde el 98 hasta hoy. Y sin el dinero de Venezuela, ¿qué va a pasar con el régimen cubano? Por supuesto que va a caer, va a ser efecto dominó”.

Max dijo que también se verán afectados el régimen de Nicaragua y atacó al presidente colombiano Petro que criticó la acción de Estados Unidos y “apoyó durante todo este momento a Nicolás Maduro sabiendo todo el tráfico de drogas que hay”.

Ataque Estados Unidos a Venezuela

Dijo que “hay que estar alerta también con eso. No hay que tampoco dejarnos llevar pasionalmente por los discursos que puedan venir en amenaza a otros países. Puntualmente te hablo de las dictaduras, que son tres en la región, que tienen que acabarse”.

Las sensaciones de los venezolanos

Para cerrar aseguró que tiene “una sensación de emoción, pero también de mucha incertidumbre. Estamos un poco más emocionados que antes porque empezamos a ver la justicia para los venezolanos, que hace mucho creíamos que no había justicia para nosotros, pero hoy vemos la luz frente a la oscuridad. Y hoy el criminal que nos ha dañado tantos años nuestra vida, está frente a la justicia”.