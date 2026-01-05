Delcy Rodríguez juró ante el Parlamento de Venezuela como presidenta interina

Delcy Rodríguez juró como jefa del régimen de Venezuela tras la captura de Maduro . La funcionaria chavista fue juramentada en horas de la tarde de este lunes tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. "Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos".

La proclamación se realizó en una sesión del Parlamento controlado por el chavismo. Durante el acto, Rodríguez calificó la detención de Maduro y de su esposa como un “secuestro” y afirmó que asumía el cargo “con dolor”.

La designación fue ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia , también alineado con el chavismo, que le otorgó un mandato inicial de 90 días prorrogables. La juramentación estuvo encabezada por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de Delcy, y contó con la presencia de Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador derrocado.

"Vengo con dolor, pero también debo decir que vengo con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y venezolanas por nuestro padre libertador Simón Bolívar, nuestro guía y faro histórico”, marcó la flamante conductora.

“Juro por el comandante Hugo Chávez que dio vida a millones de personas; juro por Jorge Antonio Rodríguez y en su mirada juro por los niños de Venezuela. Juro por mi madre, por mi familia, por mi honor que no voy a descansar para ver a Venezuela en el destino que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente".

Jorge Rodríguez presidente del Parlamento

La Asamblea Nacional de Venezuela reeligió este lunes 5 de enero de 2026 a Jorge Rodríguez como presidente del Parlamento durante la instalación de la directiva para el período 2026-2031, en un contexto de alta tensión política tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Una reelección clave en un parlamento de Venezuela

Rodríguez, considerado además uno de los principales operadores políticos y negociadores del oficialismo, fue ratificado por mayoría y continuará al frente del Poder Legislativo, cargo que ocupa desde el año 2021.

La reelección se produce mientras su hermana, Delcy Rodríguez, quedó al frente del Ejecutivo como presidenta encargada tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declaró la ausencia de Maduro como “temporal”, habilitando un interinato de hasta 90 días, prorrogable.