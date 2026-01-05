La Asamblea Nacional de Venezuela reeligió este lunes 5 de enero de 2026 a Jorge Rodríguez como presidente del Parlamento durante la instalación de la directiva para el período 2026-2031, en un contexto de alta tensión política tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Tensión. Donald Trump habló de una posible segunda operación en Venezuela y advirtió a Cuba y Colombia

Conferencia. El Ejército de Venezuela rechazó la intervención de Estados Unidos y exigió la liberación de Maduro

Rodríguez, considerado además uno de los principales operadores políticos y negociadores del oficialismo , fue ratificado por mayoría y continuará al frente del Poder Legislativo, cargo que ocupa desde 2021.

La reelección se produce mientras su hermana, Delcy Rodríguez, quedó al frente del Ejecutivo como presidenta encargada tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declaró la ausencia de Maduro como “temporal”, habilitando un interinato de hasta 90 días, prorrogable.

En Venezuela reeligieron a Jorge Rodríguez en el Parlamento

Sesión inaugural bajo la sombra del operativo de EE.UU.

La sesión inaugural se realizó luego de las elecciones del 25 de mayo y comenzó bajo la presidencia del diputado de mayor edad, Fernando Soto Rojas, tal como establece el reglamento parlamentario. En su discurso, Soto Rojas calificó la detención de Maduro como un “secuestro” y responsabilizó a Estados Unidos.

Durante la jornada, los 284 diputados electos juraron sus cargos uno a uno. El momento más simbólico, según lo relatado en el recinto, se dio cuando correspondía jurar a Cilia Flores: los legisladores ovacionaron su banca vacía, mientras se recordaba que permanece detenida en Estados Unidos junto a Maduro.

En el debate también tomó la palabra Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, quien remarcó la ausencia de su padre y de Flores, y los describió como “secuestrados” en el marco del operativo.

La jornada concluyó con la ratificación de Jorge Rodríguez al frente de la Asamblea Nacional, en una Venezuela que atraviesa una transición incierta, con repercusiones internacionales: Suiza, por ejemplo, informó el congelamiento de activos vinculados a Maduro y su entorno tras su arresto.