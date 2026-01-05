Argentina pidió ante la ONU la liberación del gendarme Nahuel Gallo detenido en Venezuela

Argentina volvió a reclamar este lunes, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la liberación inmediata del gendarme de Argentina, Nahuel Gallo, detenido desde hace más de un año en Venezuela.

El pedido fue realizado por el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, durante una sesión del organismo internacional, en la que solicitó además que se garantice el pronto y seguro retorno del efectivo al país .

Durante su intervención, Tropepi expresó que la República Argentina solicita a las autoridades encargadas de la transición en Venezuela que contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino detenido y a su regreso seguro.

El diplomático remarcó que el reclamo se sostiene desde hace tiempo y forma parte de la postura oficial del Estado argentino frente a la situación que atraviesa el país caribeño.

La posición del Gobierno de Argentina

En ese marco, Tropepi sostuvo que desde la asunción del presidente Javier Milei, la Argentina mantiene una posición “clara y consistente” en relación con Venezuela, denunciando la falta de libertades y las violaciones a los derechos humanos.

También destacó el respaldo del Gobierno argentino a recientes acciones impulsadas por Estados Unidos en ese país y cuestionó al régimen encabezado por Nicolás Maduro, al que volvió a señalar por su accionar.

El caso de Nahuel Gallo en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo permanece detenido desde hace más de un año, sin que hasta el momento se haya producido una resolución favorable. El reclamo ante la ONU se suma a otras gestiones diplomáticas realizadas por la Argentina para lograr su liberación y regreso al país.