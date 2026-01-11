El primer mensaje de Nicolás Maduro desde una cárcel de Estados Unidos

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro , cumplió este domingo una semana detenido en Estados Unidos y envió su primer mensaje público desde prisión, que fue difundido por su hijo durante un encuentro partidario del oficialismo venezolano.

La información fue dada a conocer por Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito” , quien aseguró que el exmandatario se comunicó con sus abogados y les transmitió un mensaje dirigido a sus seguidores y a la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Según relató su hijo, Maduro expresó tranquilidad y fortaleza anímica pese a la situación judicial que atraviesa. “No estén tristes, nosotros estamos bien, somos unos luchadores”, habría dicho el exmandatario, de acuerdo al testimonio difundido públicamente durante la reunión partidaria.

Maduro Guerra insistió en que su padre “está bien y fuerte” mientras permanece detenido en Nueva York, donde enfrenta un proceso ante la Justicia Federal de Estados Unidos por múltiples cargos penales.

Mensaje de unidad y respaldo a la dirigencia chavista

Durante su intervención, el hijo del exmandatario sostuvo que la detención no significó una derrota política. “No lo vencieron. Él está fuerte, y nosotros tenemos que estar fuertes”, afirmó, al tiempo que reconoció el impacto emocional que generó la situación entre los militantes.

En ese marco, destacó que el exmandatario habría sido sometido a una “fuerza desproporcionada” durante la operación que derivó en su captura, pero subrayó que, según su visión, Maduro mantiene intacta su convicción política.

Nicolas Maduro es escoltado por agentes de la DEA.

Maduro Guerra también llamó a preservar la cohesión interna del chavismo y citó al expresidente Hugo Chávez al remarcar que “la fortaleza del movimiento está en la unidad”. En ese sentido, pidió confianza en las principales figuras del oficialismo venezolano, entre ellas la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez y el dirigente Diosdado Cabello.

Las declaraciones se producen a más de una semana de la intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero, que culminó con la detención y el traslado de Maduro a Estados Unidos para enfrentar cargos vinculados con narcotráfico, narcoterrorismo y delitos relacionados con el uso de armas, según informaron autoridades norteamericanas.

Nicolás Maduro

Tras el operativo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país gobernará Venezuela hasta que se concrete “una transición segura, adecuada y juiciosa”. No obstante, días después descartó una segunda ola de ataques, luego de que el gobierno venezolano liberara a un número significativo de presos políticos.

En ese contexto, Trump también sostuvo que Estados Unidos y Venezuela mantienen conversaciones para avanzar en la reconstrucción de la infraestructura petrolera y gasífera del país sudamericano. Según indicó, grandes empresas del sector energético estarían dispuestas a invertir al menos 100.000 millones de dólares, tras reuniones mantenidas en la Casa Blanca con ejecutivos de las principales compañías.

Mientras tanto, Nicolás Maduro permanece detenido en Nueva York a la espera del avance del proceso judicial, en un escenario que continúa generando repercusiones políticas y diplomáticas tanto en Venezuela como a nivel internacional.