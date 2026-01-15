jueves 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 - 09:44
Política internacional.

Irán bloquea su espacio aéreo y crece el riesgo de un choque militar con Estados Unidos

Donald Trump afirmó que “la ayuda está en camino” para Irán, mientras la escalada de tensión acelera la salida preventiva de ciudadanos europeos del país.

Redacción de TodoJujuy
Irán cerró su espacio aéreo mientras Estados Unidos amenaza con atacar.

Irán cerró su espacio aéreo mientras Estados Unidos amenaza con atacar.

La situación en Irán dejó de ser un asunto interno y pasó a encender alarmas en todo Medio Oriente, con el riesgo de un enfrentamiento regional de gran magnitud. En un contexto de creciente tensión y ante la posibilidad de una ofensiva de Estados Unidos, varios países europeos iniciaron la salida preventiva de sus ciudadanos.

Por su lado, el Reino Unido resolvió suspender la actividad de su embajada. En ese marco, este miércoles el titular de Defensa iraní, Aziz Nafizardeh, emitió un mensaje contundente dirigido a Washington y a sus socios estratégicos.

La crisis en Irán ha traspasado las fronteras nacionales para convertirse en una amenaza de conflicto regional a gran escala.

Advertencia directa a Estados Unidos y a sus aliados militares

Advirtió que cualquier instalación militar ubicada en la región que respalde una eventual acción estadounidense será tomada como un blanco militar válido y enfrentará una represalia que, según afirmó, será severa y de alto impacto.

Las advertencias provenientes de Teherán generaron una reacción inmediata en el Pentágono, que optó por no subestimar el escenario. Luego de las expresiones del presidente Donald Trump, quien afirmó que “la ayuda está en camino” al pueblo iraní y no descartó una intervención armada, se detectaron las primeras señales de despliegues y reacomodamientos militares.

En ese contexto, se oficializó la salida anticipada de efectivos estadounidenses de la base aérea Al Udeid, ubicada en Qatar, considerada uno de los puntos neurálgicos para las operaciones de Estados Unidos en Medio Oriente.

Se confirmó el inicio del retiro preventivo de personal estadounidense de la base aérea Al Udeid, en Qatar, una de las instalaciones más estratégicas de la región.

En paralelo, los gobiernos que mantienen alianzas estratégicas con Estados Unidos en la región reforzaron sus protocolos de seguridad, ante el riesgo de verse involucrados indirectamente en un eventual enfrentamiento entre Teherán y Washington.

Europa activa protocolos de evacuación y cierre de sedes diplomáticas

En ese clima de creciente tensión global, la Embajada del Reino Unido en Teherán suspendió su atención presencial y continuará funcionando a distancia. Al mismo tiempo, naciones como Italia y España emitieron recomendaciones formales para que sus ciudadanos abandonen el territorio iraní.

En respuesta al escenario de máxima tensión, Irán dispuso este miércoles la suspensión total de los vuelos en su territorio, frente a la posibilidad de una ofensiva militar por parte de Estados Unidos, de acuerdo con información difundida por la agencia Reuters.

La situación en Irán.

Previamente a la comunicación formal, plataformas especializadas en seguimiento aéreo ya evidenciaban una drástica reducción del tránsito de aeronaves tanto sobre suelo iraní como iraquí, lo que anticipó la medida antes de su confirmación oficial.

La situación en Irán

Al mismo tiempo que la retórica de guerra se intensifica en el plano externo, las autoridades iraníes endurecieron su accionar puertas adentro. El titular del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, dispuso la puesta en marcha de procedimientos judiciales acelerados por el delito de moharebeh —interpretado como “enemistad contra Dios”—, una figura legal que en la legislación penal del país suele derivar en condenas a muerte.

En ese contexto, organismos y gobiernos extranjeros siguen de cerca la situación de Erfan Soltani, un joven de 26 años cuya ejecución podría concretarse en cualquier momento a raíz de estos juicios sumarios.

Varios policías vigilan una manifestación en Teherán, Irán.

La avanzada represiva se desarrolla además bajo un corte prolongado de las comunicaciones, que ya se extiende por más de 132 horas, complicando seriamente el monitoreo inmediato de posibles abusos a los derechos humanos.

Cifras de una represión sin precedentes

Por primera vez desde el inicio de la crisis, las autoridades de Irán reconocieron públicamente un número de fallecidos, al confirmar que al menos 2.000 personas perdieron la vida en el marco de las manifestaciones. No obstante, entidades independientes de monitoreo, entre ellas HRANA, advierten que el saldo real sería considerablemente mayor, y describen un escenario todavía más grave.

  • Fallecidos verificados: 2.571 personas.
  • Detenidos: Más de 10.000 manifestantes permanecen bajo custodia estatal.
El régimen de Irán acelera los juicios contra manifestantes en medio de denuncias por ejecuciones inminentes.

El bloqueo casi absoluto a la circulación de información, sumado al ritmo acelerado con el que actúan los tribunales revolucionarios, genera una fuerte preocupación sobre lo que pueda ocurrir en el corto plazo. Las próximas horas aparecen como clave para el devenir de las protestas y para el equilibrio político y de seguridad en toda la región del Golfo Pérsico.

