Donald Trump anunció un acuerdo con la OTAN por Groenlandia 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este miércoles que se alcanzó un marco de acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte , para negociar el futuro de Groenlandia y la región ártica , y dijo que suspenderá la aplicación de los aranceles que afectarían a los aliados europeos.

Política internacional. Donald Trump asegura que las ejecuciones en Irán se detuvieron y frena por ahora la acción militar

“Hemos formado el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, en realidad, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, afirmó Trump.

El mandatario explicó que sobre la base de este entendimiento, “ no se impondrán los aranceles que estaban programados para el 1 de febrero” . En una entrevista posterior con CNBC, Trump ofreció más detalles sobre el alcance y la importancia del acuerdo.

Donald Trump con petroleras de Estados Unidos Donald Trump

“Tenemos el marco de un acuerdo, va a ser un gran acuerdo para Estados Unidos y para la OTAN. Vamos a trabajar en conjunto en lo que respecta a la región del Ártico y Groenlandia, tiene que ver con la seguridad y otros temas”.

Agregó que “es algo complejo, lo explicaremos más adelante. Es el tipo de acuerdo que estábamos buscando. Será un acuerdo para siempre”, adelantó. “Es un acuerdo que la gente aceptó con entusiasmo, realmente fantástico para Estados Unidos, conseguimos todo lo que queríamos”.

Donald Trump en Davos

El presidente norteamericano descartó por primera vez el uso de la fuerza para adquirir Groenlandia, pero insistió en que Estados Unidos buscará “negociaciones inmediatas” para discutir su adquisición. “No tengo que usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No voy a usar la fuerza. Todo lo que pide Estados Unidos es un lugar llamado Groenlandia”, declaró.

Trump aseguró que el objetivo es asegurar un “bloque de hielo frío y mal ubicado” que, según él, “puede jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo”, y subrayó que Estados Unidos está manteniendo conversaciones adicionales sobre la defensa antimisiles “Cúpula Dorada” en relación con Groenlandia, aunque no ofreció detalles sobre el contenido de esas negociaciones.

Estados Unidos y Groenlandia

En los últimos meses, el país del norte intensificó su postura sobre la necesidad de garantizar una presencia fuerte en Groenlandia, una isla autónoma bajo soberanía de Dinamarca, clave desde el punto de vista estratégico y militar en el Ártico.

Desde Washington consideran que el control y la influencia en esta región resultan fundamentales para proteger los intereses norteamericanos y de la OTAN, en un contexto de creciente disputa global por rutas, recursos naturales y posicionamiento militar en el extremo norte del planeta.

donald trump Donald Trump Publicó una provocadora foto hecha con IA

Rechazo danés y respuesta europea

El gobierno danés rechazó de manera categórica la posibilidad de negociar la venta de Groenlandia, reafirmando su soberanía sobre el territorio. En paralelo, el Parlamento Europeo decidió paralizar la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos, como respuesta a las amenazas arancelarias impulsadas desde Washington.

Estados Unidos sostiene que una presencia sólida en Groenlandia es esencial para contrarrestar la influencia de Rusia y China en el Ártico, una región cada vez más relevante para la seguridad internacional y el comercio global.

La comunidad internacional permanece atenta a la evolución del conflicto y espera definiciones concretas sobre el marco del acuerdo estratégico que impulsa Washington, así como detalles sobre el contenido del sistema de defensa conocido como “Cúpula Dorada”, aún sin precisiones oficiales.