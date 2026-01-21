Donald Trump en Davos: promete un "boom" económico para Venezuela y reafirma a EE. UU como motor global

Donald Trump habla en Davos: “Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los 20 años previos”.

El mandatario Donald Trump aseguró el miércoles que, una vez que Nicolás Maduro haya dejado el poder, a la economía venezolana le “ va a ir fantásticamente bien ”, y afirmó que en medio año el país obtendrá ingresos superiores a los generados en los últimos veinte años . Hizo estas declaraciones durante su intervención ante un grupo de dirigentes empresariales y presidentes en el marco del Foro Económico Mundial .

Trump repitió su confianza en una “ gran prosperidad futura ” para Venezuela , y añadió de manera casual que Estados Unidos ha empezado a recibir 50 millones de barriles de crudo venezolano tras la captura de Maduro.

El líder de Estados Unidos afirmó que su país atravesará un “ crecimiento como ningún país ha visto antes ”, subrayando el papel fundamental de su economía en la dinámica global. “ Cuando Estados Unidos prospera, el mundo entero prospera ”, declaró. “ Es grandioso para todas las naciones . Estados Unidos es el motor económico para todas las naciones del planeta. Cuando va mal... todos nos siguen hacia abajo”.

Trump afirmó que, durante su gestión, “ la inflación ha sido derrotada ”. Según los últimos datos disponibles , el índice de precios al consumidor registró un aumento anual del 2,7% , ligeramente por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal . El expresidente subrayó además que la inflación subyacente , aquella que excluye elementos más volátiles, se mantiene en apenas 1,6% . Por otro lado, estimó que la economía creció un 5,4% en el cuarto trimestre de 2024, una cifra que describió como “ mucho más alta de lo que nadie, aparte del propio Trump, había predicho ”.

“Es grandioso estar de regreso en la hermosa Davos, Suiza, y dirigirme a tantos líderes empresariales respetados, tantos amigos, algunos enemigos, y todos los distinguido invitados”, expresó Trump al comenzar su intervención, provocando sonrisas y risas entre quienes lo escuchaban.

El expresidente agregó que los ciudadanos estadounidenses se encuentran “muy bien” y “muy felices conmigo”, y aseguró que está llevando a cabo “la transformación más notable en la historia de Estados Unidos”.

Bajar impuestos, subir aranceles

Trump aseguró que está reduciendo la carga tributaria interna mientras aplica mayores aranceles a otros países, con el objetivo de compensar lo que él considera “los daños” ocasionados por naciones extranjeras.

Al referirse a las recientes políticas de “gastos 100% deducibles”, diseñadas para incentivar la inversión de las empresas, el expresidente afirmó que “un milagro está ocurriendo”, algo que, según él, “ningún país había logrado jamás”. Además, señaló que su primer período al frente de la presidencia representó “el más exitoso de la historia”.

Trump prometió un crecimiento como ningún país ha visto antes y declaró que la inflación ha sido derrotada.

En materia comercial, Trump indicó que prácticamente todas las naciones que han establecido tratados de comercio con Estados Unidos han observado un crecimiento en sus bolsas de valores. “Cuando Estados Unidos sube, ustedes siguen”, enfatizó durante su intervención en el foro.

Respecto a Europa, el expresidente señaló que desea compartir la fórmula del éxito estadounidense para que otras regiones puedan replicarla, y añadió que “ciertos lugares en Europa no son ni siquiera reconocibles” en la actualidad.

“Podemos discutirlo, pero no hay discusión. Los amigos vuelven de diferentes lugares —no quiero insultar a nadie— y dicen: ‘No lo reconozco’. Y eso no es de manera positiva, es de manera muy negativa”, comentó Trump. “Amo Europa y quiero ver que a Europa le vaya bien, pero no se está dirigiendo en la dirección correcta”, agregó.

El mandatario estadounidense también criticó lo que calificó como una “inmigración masiva fuera de control” y cuestionó la apuesta europea por la energía renovable.

Trump dijo que quiere compartir su receta del éxito estadounidense para que otros la sigan.

La llegada de Trump a Davos se produjo en un contexto de fricciones con varios aliados europeos, debido a sus advertencias de aplicar aranceles a Dinamarca y a otros siete países a menos que accedan a negociar la cesión de Groenlandia, el territorio semiautónomo danés. Según Trump, los gravámenes comenzarían con un 10% el mes próximo y se incrementarían hasta el 25% en junio.

Más de sesenta líderes mundiales participan en el foro, y se calcula que aproximadamente treinta de ellos formarán parte de la llamada “Junta de Paz” que Trump está organizando para vigilar el cese de hostilidades alcanzado por Estados Unidos en el conflicto entre Israel y Hamas. El presidente republicano tenía previsto abordar este asunto durante su intervención del jueves.

Reacciones de líderes europeos

Previo a la intervención de Trump, el primer ministro británico, Keir Starmer, dejó patente que no se dejará intimidar por amenazas externas. “Gran Bretaña no cederá en nuestros principios y valores sobre el futuro de Groenlandia bajo amenazas de aranceles, y esa es mi posición clara”, afirmó Starmer durante su sesión semanal de preguntas en la Cámara de los Comunes.

Funcionarios del gobierno estadounidense durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, sin nombrar directamente a Trump durante su discurso en el foro, exhortó a los dirigentes mundiales a no sucumbir a “la ley del más fuerte”. “Está claro que estamos alcanzando un tiempo de inestabilidad, de desequilibrios, tanto desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, como desde el punto de vista económico”, destacó Macron.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que, de avanzar Trump con la imposición de aranceles, la reacción de la Unión Europea “será inquebrantable, unida y proporcional”. “La Unión Europea y Estados Unidos acordaron un acuerdo comercial el pasado julio”, recordó von der Leyen durante su intervención en Davos. “Y en política como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Y cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo”.

El arribo de Trump a Suiza sufrió un pequeño retraso luego de que un inconveniente eléctrico menor en el Air Force One obligara a regresar a Washington para abordar un avión de reemplazo, aunque se estimaba que esto no afectaría la hora prevista de su discurso.

Entre los asistentes que buscaban asegurar un lugar dentro del Congress Hall del foro para escuchar al expresidente se encontraban multimillonarios y destacados líderes empresariales, como Michael Dell, fundador de Dell Technologies, y Marc Benioff, CEO de Salesforce y miembro del consejo del Foro Económico Mundial.