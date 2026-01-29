jueves 29 de enero de 2026

29 de enero de 2026 - 08:22
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para todo el territorio provincial el alerta amarilla por tormentas. Rige para este jueves y viernes.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Zonas alcanzadas por la alerta

De acuerdo a la información oficial del SMN, las áreas afectadas comprenden la totalidad del territorio jujeño, incluyendo:

  • El Carmen

  • Ledesma

  • Palpalá

  • San Antonio

  • San Pedro

  • Santa Bárbara

  • Valle Grande

  • Zona baja del departamento Doctor Manuel Belgrano

  • Zona baja de Tilcara

Estas regiones se mantienen bajo vigilancia permanente ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos de variada intensidad.

Qué se espera para las próximas horas

Para este miércoles, el pronóstico indica chaparrones durante la mañana, mientras que por la tarde y la noche se prevén tormentas fuertes, con probabilidades de precipitación que oscilan entre el 40 y el 70%. Las temperaturas rondarán los 27°C de máxima, con vientos leves a moderados.

El jueves continuará la inestabilidad, con chaparrones en la madrugada, cielo mayormente nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde, intensificándose hacia la noche. Las marcas térmicas podrían alcanzar los 30°C.

Para el viernes, el SMN anticipa lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche volverían las tormentas, con probabilidades de precipitación nuevamente entre el 40 y el 70%.

Pronóstico extendido para los próximos días

El pronóstico extendido para Jujuy señala que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana:

  • Sábado: mínima de 21°C y máxima de 31°C, con cielo inestable y probables tormentas.

  • Domingo: mínima de 21°C y máxima de 29°C, con persistencia de lluvias y tormentas.

  • Lunes: mínima de 22°C y máxima de 32°C, con condiciones similares.

  • Martes: mínima de 22°C y máxima de 32°C, con probabilidad de precipitaciones.

Recomendaciones a la población

Ante la vigencia de la alerta, el SMN recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad y circular con precaución en rutas y zonas urbanas ante la posible acumulación de agua.

Las autoridades recuerdan que, ante cualquier emergencia, se debe dar aviso inmediato a los organismos de seguridad y defensa civil.

