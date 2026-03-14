San Pedro de Jujuy: murió un joven de 24 años tras un ataque y su familia busca testigos

San Pedro: murió un joven de 24 años tras un ataque y su familia busca testigos

Un joven de 24 años murió durante la madrugada de este sábado en San Pedro de Jujuy luego de ser atacado con un arma blanca durante una pelea callejera . El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Gobernador Tello, en inmediaciones de la estación de ferrocarril.

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Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Dante Rodrigo Rotondo . Tras el ataque, el joven fue trasladado de urgencia por personal del SAME al hospital local, pero ingresó con un paro cardiorrespiratorio producto de graves heridas cortantes y los médicos no pudieron salvarlo.

De acuerdo a las primeras informaciones, el joven habría protagonizado una pelea con otro hombre en la vía pública . En medio del enfrentamiento, el agresor tomó una botella de vidrio, la rompió y lo atacó en reiteradas oportunidades.

Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga y hasta el momento no fue localizado.

El caso quedó en manos de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Pedro, con intervención de la Brigada de Investigaciones, división Homicidios, que trabaja para esclarecer lo ocurrido.

Mientras avanza la investigación, familiares de la víctima iniciaron una búsqueda de testigos que puedan aportar información sobre lo sucedido durante la madrugada en la zona de avenida Yrigoyen.

Quienes tengan datos que puedan ayudar a reconstruir el hecho pueden comunicarse al 3888657656, según difundieron allegados a la familia.

También se busca determinar si hubo testigos de la pelea o si existen registros de cámaras de seguridad en el sector.

Quienes siguen los hechos policiales pueden revisar los principales casos policiales registrados en la provincia de Jujuy y las investigaciones que llevan adelante las autoridades, donde se actualizan los avances de este tipo de hechos.

Avanza la investigación en San Pedro

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente el lunes como parte de las pericias que permitirán avanzar con la causa.

Los investigadores trabajan para identificar al agresor y reconstruir cómo comenzó la pelea que terminó con la muerte del joven.

Mientras tanto, la policía continúa con las tareas investigativas para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.