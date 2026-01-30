viernes 30 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de enero de 2026 - 09:41
Extendido.

Rige alerta amarilla por lluvias para todo el fin de semana: a qué hora llega la lluvia

El SMN difundió su pronóstico para el viernes, sábado y domingo. Qué zonas podrían registrar lluvias y cuáles seguirán con condiciones estables.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cómo va a estar el tiempo este fin de semana: ¿llegan las lluvias?

Cómo va a estar el tiempo este fin de semana: ¿llegan las lluvias?

De acuerdo a los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana se presentará con condiciones mayormente estables, aunque con la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas en algunas regiones, especialmente hacia el cierre del viernes y durante el sábado. En este sentido, hay que decir que se mantiene el alerta amarilla por lluvias para todo el fin de semana.

Lee además
El SMN mantiene el alerta amarilla en Jujuy
Pronóstico

El SMN mantiene la alerta amarilla por tormentas en Jujuy durante tres días
Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com
Importante.

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

El informe fue emitido este viernes 30 de enero e incluye alertas y advertencias por fenómenos meteorológicos para distintas zonas del país.

Alerta
Alerta meteorológico.

Alerta meteorológico.

Lluvias y tormentas: dónde pueden aparecer

Según el sistema de alertas del SMN, se prevén probabilidades de lluvias y tormentas, principalmente en sectores del noroeste argentino, con mayor incidencia en áreas de Jujuy.

Las zonas bajo seguimiento incluyen la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, además de áreas montañosas de los departamentos Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. Allí, el fenómeno más relevante sería la ocurrencia de tormentas aisladas, con alertas de nivel amarillo en algunos tramos del viernes y el sábado.

Qué indican los niveles de alerta

El SMN mantiene en estas regiones un nivel amarillo, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, aunque sin representar un riesgo extremo. En este contexto, se recomienda a la población informarse y mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

En tanto, gran parte del territorio nacional se encuentra bajo alerta verde, lo que indica condiciones de tranquilidad y sin eventos meteorológicos significativos.

Domingo con mejora en las condiciones

Para el domingo, el pronóstico muestra una tendencia a la estabilidad, con disminución de la probabilidad de lluvias y predominio de condiciones más favorables en la mayoría de las zonas monitoreadas. Las alertas por tormentas y lluvias se reducen notablemente, dando paso a un escenario más calmo.

Recomendaciones del SMN

Ante la presencia de alertas amarillas, el organismo sugiere:

  • Evitar actividades al aire libre durante tormentas.

  • No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.

  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

De esta manera, el fin de semana combinará momentos de inestabilidad y mejoras temporarias, por lo que se aconseja planificar las actividades con atención al pronóstico actualizado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El SMN mantiene la alerta amarilla por tormentas en Jujuy durante tres días

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: cómo va a estar el fin de semana

Jujuy está bajo alerta amarilla por fuertes tormentas por tres días

Reprogramaron los corsos capitalinos por cuestiones climáticas: la nuevas fechas

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet.
LaLiga.

Jujuy Básquet cayó ante Colón de Santa Fe

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen video
Conmoción.

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy video
Policiales.

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy

Tarjeta SUBE. video
Transporte.

Aclaran que no vence ningún beneficio social de la SUBE

Buscan entodo el país a jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan
Prófugo.

Buscan en todo el país a un jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios
Anuncio.

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel