Rige alerta amarilla por lluvias para todo el fin de semana: a qué hora llega la lluvia

Cómo va a estar el tiempo este fin de semana: ¿llegan las lluvias?

De acuerdo a los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el fin de semana se presentará con condiciones mayormente estables , aunque con la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas en algunas regiones , especialmente hacia el cierre del viernes y durante el sábado. En este sentido, hay que decir que se mantiene el alerta amarilla por lluvias para todo el fin de semana .

Importante. El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Pronóstico El SMN mantiene la alerta amarilla por tormentas en Jujuy durante tres días

El informe fue emitido este viernes 30 de enero e incluye alertas y advertencias por fenómenos meteorológicos para distintas zonas del país.

Según el sistema de alertas del SMN, se prevén probabilidades de lluvias y tormentas , principalmente en sectores del noroeste argentino , con mayor incidencia en áreas de Jujuy.

Las zonas bajo seguimiento incluyen la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi , además de áreas montañosas de los departamentos Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. Allí, el fenómeno más relevante sería la ocurrencia de tormentas aisladas , con alertas de nivel amarillo en algunos tramos del viernes y el sábado.

Qué indican los niveles de alerta

El SMN mantiene en estas regiones un nivel amarillo, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, aunque sin representar un riesgo extremo. En este contexto, se recomienda a la población informarse y mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

En tanto, gran parte del territorio nacional se encuentra bajo alerta verde, lo que indica condiciones de tranquilidad y sin eventos meteorológicos significativos.

Domingo con mejora en las condiciones

Para el domingo, el pronóstico muestra una tendencia a la estabilidad, con disminución de la probabilidad de lluvias y predominio de condiciones más favorables en la mayoría de las zonas monitoreadas. Las alertas por tormentas y lluvias se reducen notablemente, dando paso a un escenario más calmo.

Recomendaciones del SMN

Ante la presencia de alertas amarillas, el organismo sugiere:

Evitar actividades al aire libre durante tormentas.

No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

De esta manera, el fin de semana combinará momentos de inestabilidad y mejoras temporarias, por lo que se aconseja planificar las actividades con atención al pronóstico actualizado.