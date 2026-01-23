Recomiendan no viajar al paso de Jama por el cierre del lado chileno

Recomendaron no viajar hacia el Paso de Jama en las próximas horas debido al cierre del lado chileno . La advertencia surge por las demoras registradas y la gran cantidad de vehículos que permanecen varados a la espera de cruzar.

El comisionado municipal de Jama, Dionicio Vidal Puca, aclaró que la situación no presenta inconvenientes en territorio argentino. "En esta zona está todo transitable, está limpio”, señaló, y remarcó que las dificultades comienzan una vez superado el límite fronterizo.

Según explicó, el tramo afectado se ubica a unos 60 kilómetros del paso, ya en Chile, donde las nevadas provocan cortes e intransitabilidad en la ruta.

La decisión depende de Chile

Vidal Puca precisó que el cierre o la habilitación del paso no depende de las autoridades argentinas. "Es Vialidad de Chile la que decide cerrar el paso”, expresó.

La situación actual muestra una larga fila de vehículos aguardando autorización para avanzar. De acuerdo con el relevamiento oficial, se contabilizan 74 autos y camionetas, 6 motos, 3 colectivos y más de 100 camiones detenidos en la zona.

“La fila está muy larga, hay muchísimos camiones y autos esperando pasar”, describió Vidal Puca. La espera se extiende durante horas y afecta tanto al transporte de cargas como al tránsito particular.

Ante la imposibilidad de continuar viaje, muchos conductores buscan alternativas en localidades cercanas. “Algunos vienen al pueblo a comprar alimentos y comidas”, comentó el comisionado. Otros optan por trasladarse directamente a Susques, donde encuentran mayor disponibilidad de servicios para pasar la espera.

Desde la Comisión de Jama insistieron en una recomendación concreta para quienes planean viajar. “Recomendamos que la gente no viaje directamente hasta que se anuncie que el paso está abierto normalmente”, sostuvo Vidal Puca.

La Unidad de Pasos Fronterizos de Chile informó el cierre preventivo de los complejos Paso de Jama y Hito Cajón para todo tipo de vehículos, tanto para ingresos como para salidas. La medida fue implementada este jueves 22 de enero y se extenderá hasta las 13:00 horas del lunes 26.

La decisión se adopta en el marco de un operativo de prevención ante condiciones climáticas adversas previstas en la zona cordillerana, un sector que suele presentar complicaciones durante esta época del año.

El cierre impacta de manera directa en uno de los corredores internacionales más utilizados entre Argentina y Chile, especialmente por transporte de carga, turismo y tránsito regional.