viernes 23 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de enero de 2026 - 19:46
Atención.

Recomiendan no viajar al paso de Jama por el cierre del lado chileno

Autoridades locales advierten que la ruta en Argentina está habilitada, pero la nieve afecta la circulación en Chile y el Paso de Jama está cerrado.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Paso de Jama.

Paso de Jama.

Lee además
cerraron el paso de jama hasta el proximo lunes y se reportan largas filas video
Atención.

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas
Paso de Jama video
Atención.

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

El comisionado municipal de Jama, Dionicio Vidal Puca, aclaró que la situación no presenta inconvenientes en territorio argentino. "En esta zona está todo transitable, está limpio”, señaló, y remarcó que las dificultades comienzan una vez superado el límite fronterizo.

Según explicó, el tramo afectado se ubica a unos 60 kilómetros del paso, ya en Chile, donde las nevadas provocan cortes e intransitabilidad en la ruta.

Embed - DIONICIO VIDAL PUCA - PASO DE JAMA

La decisión depende de Chile

Vidal Puca precisó que el cierre o la habilitación del paso no depende de las autoridades argentinas. "Es Vialidad de Chile la que decide cerrar el paso”, expresó.

La situación actual muestra una larga fila de vehículos aguardando autorización para avanzar. De acuerdo con el relevamiento oficial, se contabilizan 74 autos y camionetas, 6 motos, 3 colectivos y más de 100 camiones detenidos en la zona.

“La fila está muy larga, hay muchísimos camiones y autos esperando pasar”, describió Vidal Puca. La espera se extiende durante horas y afecta tanto al transporte de cargas como al tránsito particular.

Ante la imposibilidad de continuar viaje, muchos conductores buscan alternativas en localidades cercanas. “Algunos vienen al pueblo a comprar alimentos y comidas”, comentó el comisionado. Otros optan por trasladarse directamente a Susques, donde encuentran mayor disponibilidad de servicios para pasar la espera.

Desde la Comisión de Jama insistieron en una recomendación concreta para quienes planean viajar. “Recomendamos que la gente no viaje directamente hasta que se anuncie que el paso está abierto normalmente”, sostuvo Vidal Puca.

Paso de Jama

El cierre del Paso de Jama

La Unidad de Pasos Fronterizos de Chile informó el cierre preventivo de los complejos Paso de Jama y Hito Cajón para todo tipo de vehículos, tanto para ingresos como para salidas. La medida fue implementada este jueves 22 de enero y se extenderá hasta las 13:00 horas del lunes 26.

La decisión se adopta en el marco de un operativo de prevención ante condiciones climáticas adversas previstas en la zona cordillerana, un sector que suele presentar complicaciones durante esta época del año.

El cierre impacta de manera directa en uno de los corredores internacionales más utilizados entre Argentina y Chile, especialmente por transporte de carga, turismo y tránsito regional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

Cierran el Paso de Jama por condiciones climáticas adversas

Jujuy frente a la revolución de la IA en las aulas: enseñar a usarla o quedar atrás

Casi 60 comparsas se anotaron para los Corsos Capitalinos 2026

Lo que se lee ahora
cerraron el paso de jama hasta el proximo lunes y se reportan largas filas video
Atención.

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Sociedad.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas video
Atención.

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas

Dinosaurios del parque San Martín. video
Jujuy.

¿Por qué sacaron los históricos dinosaurios del parque San Martín? Todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel