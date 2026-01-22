jueves 22 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de enero de 2026 - 09:11
Atención.

El Paso de Jama sigue cerrado para todo tipo de vehículos ¿cuándo vuelve a abrir?

El Paso de Jama entre Jujuy y Chile permanece inhabilitado por tormentas en la cordillera y nevadas en el sector chileno.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Cómo sigue la situación en el Paso de Jama: precauciones y recomendaciones (foto ilustrativa)

Cómo sigue la situación en el Paso de Jama: precauciones y recomendaciones (foto ilustrativa)

Lee además
Paso de Jama video
Atención.

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona
Paso de Jama. video
Atención.

Cierran el Paso de Jama por condiciones climáticas adversas

Según la información oficial, la atención permanece suspendida debido a nevadas y tormentas registradas en la zona de la cordillera, especialmente del lado chileno. El cierre preventivo busca resguardar la seguridad de los usuarios que circulan habitualmente por este corredor bioceánico clave para el transporte de cargas y el turismo.

Por el momento se desconoce cuándo se habilitará la circulación en el Paso de Jama.

Paso de Jama (2)
Habilitan el Paso de Jama con máxima precaución - imagen ilustrativa

Habilitan el Paso de Jama con máxima precaución - imagen ilustrativa

Clima adverso y condiciones en la ruta

De acuerdo con el parte oficial, se registran nevadas desde el kilómetro 47 de la ruta, lo que complica seriamente la transitabilidad. Además, el clima se presenta inestable, con cielo nublado y precipitaciones frecuentes en toda la zona de influencia del paso.

El comisionado de Jama, Dionicio Vidal Puca, señaló que el cierre del cruce se dispuso ayer a raíz de tormentas en la cordillera del lado chileno. También confirmó que las lluvias se repiten a diario y que las nevadas se concentran en sectores altos de Chile.

Estas condiciones obligan a mantener interrumpido el tránsito internacional hasta que los organismos técnicos evalúen una mejora sostenida del clima y del estado de la calzada.

¿Qué pasa si quedo varado?

Mientras se mantiene el cierre, en la localidad de Jama se observa la presencia habitual de turistas y camioneros que quedan varados a la espera de la reapertura del paso. La zona cuenta con hospedajes y servicios básicos destinados a quienes deben permanecer allí de manera temporal.

El Paso de Jama es una de las principales vías de conexión entre Argentina y Chile en el norte del país, por lo que cada cierre genera impacto directo en la logística, el comercio y el movimiento turístico regional.

El Paso de Jama sigue cerrado para todo tipo de vehículos ¿cuándo vuelve a abrir?

Embed - El Paso de Jama sigue cerrado para todo tipo de vehículos ¿cuándo vuelve a abrir?

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

Cierran el Paso de Jama por condiciones climáticas adversas

Catamarca y un pueblo que deslumbra con su naturaleza y tranquilidad a los turistas

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Lo que se lee ahora
El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Paso de Jama video
Atención.

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

El destino de Salta que te va a enamorar. video
Turismo.

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel