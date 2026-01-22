El Paso de Jama sigue cerrado para todo tipo de vehículos ¿cuándo vuelve a abrir?

Cómo sigue la situación en el Paso de Jama: precauciones y recomendaciones (foto ilustrativa)

El Paso Internacional de Jama continúa cerrado este jueves 22 de enero de 2026 para todo tipo de vehículos y, por el momento, no existe una fecha confirmada para su reapertura. La medida rige tanto para el ingreso como para la salida hacia Chile y responde a condiciones climáticas adversas que afectan la transitabilidad de la ruta.

Atención. Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

Según la información oficial, la atención permanece suspendida debido a nevadas y tormentas registradas en la zona de la cordillera, especialmente del lado chileno. El cierre preventivo busca resguardar la seguridad de los usuarios que circulan habitualmente por este corredor bioceánico clave para el transporte de cargas y el turismo.

El último reporte técnico de SENAPRED, indicó que las condiciones actuales no permiten una circulación segura, lo que motivó la continuidad de la restricción en el paso fronterizo.

Por el momento se desconoce cuándo se habilitará la circulación en el Paso de Jama.

Paso de Jama (2) Habilitan el Paso de Jama con máxima precaución - imagen ilustrativa

Clima adverso y condiciones en la ruta

De acuerdo con el parte oficial, se registran nevadas desde el kilómetro 47 de la ruta, lo que complica seriamente la transitabilidad. Además, el clima se presenta inestable, con cielo nublado y precipitaciones frecuentes en toda la zona de influencia del paso.

El comisionado de Jama, Dionicio Vidal Puca, señaló que el cierre del cruce se dispuso ayer a raíz de tormentas en la cordillera del lado chileno. También confirmó que las lluvias se repiten a diario y que las nevadas se concentran en sectores altos de Chile.

Estas condiciones obligan a mantener interrumpido el tránsito internacional hasta que los organismos técnicos evalúen una mejora sostenida del clima y del estado de la calzada.

¿Qué pasa si quedo varado?

Mientras se mantiene el cierre, en la localidad de Jama se observa la presencia habitual de turistas y camioneros que quedan varados a la espera de la reapertura del paso. La zona cuenta con hospedajes y servicios básicos destinados a quienes deben permanecer allí de manera temporal.

El Paso de Jama es una de las principales vías de conexión entre Argentina y Chile en el norte del país, por lo que cada cierre genera impacto directo en la logística, el comercio y el movimiento turístico regional.

El Paso de Jama sigue cerrado para todo tipo de vehículos ¿cuándo vuelve a abrir?