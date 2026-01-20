Cierran el Paso de Jama por condiciones climáticas adversas

El Paso Fronterizo de Jama, que conecta Jujuy con Chile , permanece cerrado de manera preventiva este martes 20 de enero debido a condiciones climáticas adversas registradas en la zona cordillerana. La medida afecta a todo tipo de vehículos y rige desde horas de la tarde, según la información oficial difundida por las autoridades fronterizas.

Verano. El estado de las rutas en Jujuy este martes 20 de enero: hay 9 cortes totales

Suben las tarifas de taxis en Villazón y crece el impacto en el tránsito fronterizo con Jujuy

La decisión se vincula directamente con el cierre de la ruta 27CH en territorio chileno , a partir del kilómetro 43, dispuesto por recomendación de Vialidad de Chile. El objetivo consiste en resguardar la seguridad vial ante el escenario climático previsto para el transcurso de la jornada.

El cierre impacta en uno de los corredores internacionales más importantes del norte argentino, utilizado tanto por transporte de cargas como por vehículos particulares y de turismo.

Paso de Jama

Cómo funciona el cierre del Paso de Jama

De acuerdo con el comunicado oficial, se suspendió la atención para el ingreso desde Argentina hacia Chile para todo tipo de vehículos. La interrupción comenzó de manera inmediata tras la notificación del cierre preventivo en el lado chileno.

En tanto, para la salida desde Chile hacia Argentina, las autoridades informaron que se mantiene la atención de manera limitada. El paso se habilita solo hasta las 17 o 18 horas aproximadamente, exclusivamente para los vehículos que ya se encuentran en ruta.

Esta modalidad busca evitar que conductores queden varados en sectores de altura, donde las condiciones climáticas suelen tornarse más severas durante la tarde y la noche.