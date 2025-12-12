viernes 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 - 07:00
Servicios.

¿Qué documentos debo llevar para conducir en Jujuy?

DNI, licencia, seguro, cédula, RTO o VTV y chapas patentes visibles son los requisitos y documentos básicos que te pueden exigir en cualquier control vial.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Rutas
La VTV o RTV permite corroborar que un auto está en condiciones de circular por el país.

La VTV o RTV permite corroborar que un auto está en condiciones de circular por el país. 

Atención.

Educación.

Más allá de la época del año, estos requisitos rigen durante todo el calendario y pueden ser solicitados tanto en operativos de rutina como ante cualquier infracción o siniestro vial. Por eso es clave revisar la documentación antes de salir y evitar sorpresas en la ruta.

Documentos personales y del vehículo

El primer requisito es llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI). Es la forma de acreditar la identidad del conductor y puede ser solicitado en cualquier control. Junto a esto, es obligatorio contar con la Licencia Nacional de Conducir vigente y en la categoría correspondiente al vehículo que se maneja.

Además, se debe tener a mano la cédula de identificación del vehículo (cédula verde o azul, según corresponda), que acredita la titularidad o la autorización para conducir ese rodado. Sin este documento, la autoridad de control puede impedir la circulación hasta que se regularice la situación.

Otro papel clave es el comprobante de póliza de seguro vigente. La cobertura mínima exigida es el seguro de responsabilidad civil contra terceros. Puede presentarse la tarjeta física o el comprobante digital que emiten las compañías, siempre y cuando se pueda verificar su validez.

  • Documento Nacional de Identidad (DNI)
  • Licencia Nacional de Conducir
  • Cédula de identificación del vehículo
  • Comprobante de póliza de seguro vigente
  • RTO o VTV
  • Placas de identificación de dominio (patentes)

VTV o RTV
La VTV o RTV permite corroborar que un auto está en condiciones de circular por el país.

La VTV o RTV permite corroborar que un auto está en condiciones de circular por el país.

Controles técnicos y chapas patentes

Entre los requisitos técnicos, el Ministerio recuerda la obligación de contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV), según la categoría del vehículo y la jurisdicción. Este certificado acredita que el rodado se encuentra en condiciones mecánicas y de seguridad para circular, algo clave para prevenir accidentes.

También es indispensable que el auto tenga colocadas correctamente las placas de identificación de dominio (patentes) en los lugares que establece la reglamentación. Las chapas deben ser legibles, estar bien sujetas y no pueden estar tapadas por portapatentes, barro o accesorios que dificulten su lectura.

A la documentación se suman otros elementos de seguridad que también suelen ser exigidos: matafuegos cargado y homologado, balizas portátiles, chaleco reflectivo y, en el caso de motos, casco reglamentario para conductor y acompañante. Revisar todo antes de arrancar el viaje es una forma sencilla de cuidar el bolsillo y, sobre todo, la seguridad propia y de los demás.

¿Cuántas personas pueden viajar en un auto en la ruta?

Los agentes de tránsito pueden verificar que la cantidad de personas que se trasladen en el interior de un auto sea la permitida debido a que la ley establece que el número máximo de personas que pueden viajar en un auto debe ser igual a la cantidad de cinturones de seguridad existentes.

