La señal vial que muchos no conocen y puede salvar vidas en la ruta

Con la llegada de las vacaciones a la vuelta de la esquina, miles de familias se preparan para recorrer rutas por Jujuy y todo el país. Y cuando la carretera cobra protagonismo, conviene refrescar los conceptos básicos de seguridad vial: una señal mal interpretada puede cambiar todo. Una de las más comunes —y a la vez más ignoradas— es la que muestra dos flechas negras curvas en sentidos opuestos con un objeto en el medio, sobre fondo amarillo.

Aunque parece sólo un cartel más, en realidad es una advertencia clave: indica el inicio o final de una calzada dividida. Es decir, que a partir de ese punto (o hasta allí) la ruta tendrá una separación física que divide los carriles de ida y vuelta —ya sea mediante un guardarraíl, cantero, isla vial u otro separador. Conocerla puede marcar la diferencia en maniobras, adelantamientos y en la seguridad de todos los ocupantes.

¿Qué nos dice la señal? El cartel corresponde a la señal oficial P-20 , de tipo preventiva.

Su mensaje: cuidado: cambia la configuración de la vía . La ruta deja de ser una sola calzada para convertirse en una vía dividida —o viceversa—, con un separador físico.

Eso implica que los sentidos de circulación estarán físicamente separados, y no se puede invadir el carril contrario. ¿Por qué es clave para los viajes de verano? En vacaciones aumenta —y mucho— el tránsito en rutas: autos cargados, familias, turistas, más cruces de vehículos. Tener presente esta señal ayuda a anticipar cambios en la ruta.

Manejar respetando la señal reduce riesgos: evita adelantamientos peligrosos, confusiones en la vía, y minimiza posibilidades de choque frontal.

En una calzada dividida, la separación física requiere que cada conductor respete su mano y mantenga la atención al circular, más aún de noche o con tránsito intenso. Consejos para una conducción segura en tus vacaciones Estar atento a las señales preventivas : muchas veces pasan desapercibidas. Prestá especial atención al fondo amarillo en rutas y autopistas.

Mantené la distancia y no invadas el carril contrario : la división de la calzada existe por seguridad, no para confundir.

Adaptá la velocidad al tramo , sobre todo al cambiar de calzada. Incluso si la vía sigue siendo la misma, la señal puede avisar que la configuración cambia.

Planificá paradas: llevar descanso, agua, chequear el auto. Vacaciones no es sinónimo de exceso. El respeto a las señales es la mejor compañía de ruta. Cuando te subás al auto estas vacaciones, no subestimes una señal más. La de las dos flechas en sentido opuesto con un separador en el medio no es decoración: es una herramienta de vida. Saber que indica el inicio o fin de una calzada dividida puede ahorrar angustia, prevenir accidentes y garantizar que el viaje —de ida y de vuelta— llegue seguro.

