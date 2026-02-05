jueves 05 de febrero de 2026

5 de febrero de 2026 - 21:21
Seguridad.

El Carmen: detuvieron a una pareja que circulaba con casi 20 kilos de cocaína en un auto

Los ocupantes intentaron evadir un control de Gendarmería, quisieron escapar, pero fueron interceptados tras una breve persecución.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Pareja detenida por circular con droga en El Carmen.

Pareja detenida por circular con droga en El Carmen.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Gendarmería Nacional Argentina durante un control sobre la Ruta Nacional N° 34, en el kilómetro 1.169, a la altura del paraje La Chaqueta, en la localidad de San Juancito.

El hecho ocurrió cuando personal del Escuadrón 60 “San Pedro” advirtió que un Ford EcoSport realizó maniobras evasivas antes de llegar al puesto de control y emprendió la huida en sentido contrario. Ante esa actitud sospechosa, los gendarmes iniciaron un seguimiento controlado del rodado.

image
Pareja detenida por circular con droga en El Carmen.

Pareja detenida por circular con droga en El Carmen.

Maniobras evasivas y hallazgo de la droga

Tras interceptar el vehículo, los uniformados identificaron al conductor y a una mujer que viajaba como acompañante. Durante la inspección inicial, y con ayuda de linternas debido a las malas condiciones climáticas, detectaron dos cajas ubicadas en el asiento y el piso trasero que contenían paquetes rectangulares en su interior.

Debido a la intensa lluvia que se registraba en la zona, el procedimiento se completó en el asiento de la unidad. Allí se constató que se trataba de 19 “ladrillos” de cocaína, con un peso total de 19 kilos con 753 gramos.

image
Pareja detenida por circular con droga en El Carmen.

Pareja detenida por circular con droga en El Carmen.

Intervención judicial y detenciones

Tras el hallazgo, intervino la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que dispuso el secuestro de la sustancia estupefaciente y del vehículo, además de ordenar la detención de ambos ocupantes del rodado.

La investigación quedó a cargo de la Justicia Federal, que avanzará con las actuaciones correspondientes para determinar el origen y el destino de la droga, así como la posible vinculación de los detenidos con redes de narcotráfico que operan en la región.

Temas
