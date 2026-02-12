jueves 12 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de febrero de 2026 - 11:29
Tránsito.

Accidente en la ruta 9: chocó contra un caballo y terminó con traumatismos y fracturas

Un vehículo colisionó con un animal suelto en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 1418, generando demoras y preocupación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un nuevo siniestro vial que involucra la presencia de animales sueltos en rutas de la provincia.

Un nuevo siniestro vial que involucra la presencia de animales sueltos en rutas de la provincia.

Durante la madrugada del miércoles, se registró un accidente de tránsito relacionado con la presencia de animales sueltos en las rutas de la provincia, esta vez sobre la ruta 9, a la altura del kilómetro 1418. Una furgoneta tipo Trafic, que se desplazaba de Sur hacia el Norte, colisionó de manera directa con un caballo.

Lee además
Rescataron caballos que eran atacados por abejas
Preocupación.

Bomberos rescataron caballos que eran atacados por abejas
camiones, caballos y diez dias de festival: la vida del jujeno que compite en jesus maria
Historia.

Camiones, caballos y diez días de festival: la vida del jujeño que compite en Jesús María

A raíz del choque, el equino falleció en el acto y el conductor sufrió múltiples heridas. El incidente provocó interrupciones en la circulación, con demoras que alcanzaron hasta dos horas y filas de vehículos extendidas a lo largo del tramo afectado.

Otra vez los animales sueltos en la ruta fueron protagonistas de un grave accidente en Salta.

Así fue el accidente ocurrido en la Ruta 9

Luis Museda, Inspector Oficial de la Policía, manifestó: "Fue 12.30 mas o menos cuando entraron las llamadas solicitando asistencia para una persona que había tenido un accidente y había chocado con un animal. La trafic venía cargada, impactó de lleno con este animal. La persona quedó atrapada, que fue asistida de inmediato por la gente que son los primeros respondientes y pudieron asistirla, después llegamos los servicios de emergencia al lugar".

Embed

Respecto a la condición médica del conductor, Museda precisó que presentaba diversos traumatismos, incluyendo una fractura en el brazo derecho ocasionada por la fuerza del choque.

Además, señaló la irresponsabilidad de quienes tienen a su cargo a los animales: "El tema acá es que los animales están sueltos por condiciones irresponsables de sus dueños y son detalles que debemos corregir como sociedad", concluyó para Contacto Noticias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bomberos rescataron caballos que eran atacados por abejas

Camiones, caballos y diez días de festival: la vida del jujeño que compite en Jesús María

Rescataron a una mujer de 77 años tras caer de un caballo en San Antonio

¿Cuándo cae el Año Nuevo Chino 2026?

Albahaca siempre verde: los secretos para cuidarla y que dure todo el Carnaval

Lo que se lee ahora
Argentina lidera el ranking de los países en donde los chicos más se distraen con dispositivos en el aula
Educación.

Prohíben el uso de celulares en un colegio de Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Jueves de Comadres (Imagen generada con inteligencia artificial Gemini).
¡Felicidades!

Jueves de comadres: qué significa esta tradición

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres pasado por agua?
Carnaval 2026

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres con lluvia?

Reforma Laboral.
Senado.

El Senado dio media sanción a la Reforma Laboral: todos los detalles de la votación

Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó por penales Central Córdoba en Salta
Copa Argentina.

Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba en Salta y pasó de ronda

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente video
Estudio.

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel