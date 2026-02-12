Accidente en la ruta 9: chocó contra un caballo y terminó con traumatismos y fracturas

Un nuevo siniestro vial que involucra la presencia de animales sueltos en rutas de la provincia.

Durante la madrugada del miércoles, se registró un accidente de tránsito relacionado con la presencia de animales sueltos en las rutas de la provincia, esta vez sobre la ruta 9, a la altura del kilómetro 1418. Una furgoneta tipo Trafic, que se desplazaba de Sur hacia el Norte, colisionó de manera directa con un caballo.

A raíz del choque, el equino falleció en el acto y el conductor sufrió múltiples heridas. El incidente provocó interrupciones en la circulación, con demoras que alcanzaron hasta dos horas y filas de vehículos extendidas a lo largo del tramo afectado.

Otra vez los animales sueltos en la ruta fueron protagonistas de un grave accidente en Salta. Así fue el accidente ocurrido en la Ruta 9 Luis Museda, Inspector Oficial de la Policía, manifestó: "Fue 12.30 mas o menos cuando entraron las llamadas solicitando asistencia para una persona que había tenido un accidente y había chocado con un animal. La trafic venía cargada, impactó de lleno con este animal. La persona quedó atrapada, que fue asistida de inmediato por la gente que son los primeros respondientes y pudieron asistirla, después llegamos los servicios de emergencia al lugar".

Respecto a la condición médica del conductor, Museda precisó que presentaba diversos traumatismos, incluyendo una fractura en el brazo derecho ocasionada por la fuerza del choque.

Además, señaló la irresponsabilidad de quienes tienen a su cargo a los animales: "El tema acá es que los animales están sueltos por condiciones irresponsables de sus dueños y son detalles que debemos corregir como sociedad", concluyó para Contacto Noticias.

