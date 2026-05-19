Lo que muchos tiran y podría servirte para ordenar, ahorrar y limpiar el hogar

En casa, algunos de los materiales más comunes pueden reutilizarse de forma sencilla. Los frascos de vidrio, por ejemplo, sirven para guardar alimentos secos, tornillos, botones, especias o elementos de limpieza. Las botellas plásticas pueden transformarse en recipientes para regar plantas, organizar bolsas o incluso en pequeños maceteros.

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Las cajas de cartón, si están en buen estado, ayudan a ordenar ropa, juguetes, papeles o útiles escolares.

Uno de los primeros pasos para reciclar en casa es identificar qué cosas suelen desecharse sin necesidad. Las latas limpias pueden usarse como portalápices, contenedores para herramientas pequeñas o recipientes para pinceles. Los bidones vacíos, siempre bien lavados, pueden servir para almacenar agua o productos de uso doméstico. Incluso los envases de yogur o helado pueden reutilizarse para guardar sobras, semillas o pequeños objetos.

La ropa vieja también entra en este circuito. Una remera que ya no se usa puede convertirse en trapo de limpieza, bolsa reutilizable o funda improvisada. Lo mismo pasa con muebles pequeños, cajones o estantes que, con una mínima reparación, pueden seguir siendo útiles.

Cómo empezar sin complicarse

No hace falta hacer grandes cambios para incorporar el reciclaje al hogar. Alcanzan algunas decisiones simples: separar papel, cartón, plástico y vidrio; lavar los envases antes de guardarlos; y destinar un pequeño espacio de la casa para juntar materiales reutilizables.

También ayuda pensar en el consumo antes de comprar. Elegir productos con menos envoltorio, usar bolsas reutilizables o volver a llenar recipientes evita generar más residuos innecesarios.

Un hábito útil para la casa

Reciclar en casa no solo reduce la basura. También puede ayudar a ahorrar, mantener el orden y encontrar soluciones prácticas con objetos que ya estaban al alcance de la mano. A veces, eso que parece inservible todavía puede ser útil.