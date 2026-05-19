Lo que muchos tiran y podría servirte para ordenar, ahorrar y limpiar el hogar

En casa, algunos de los materiales más comunes pueden reutilizarse de forma sencilla. Los frascos de vidrio, por ejemplo, sirven para guardar alimentos secos, tornillos, botones, especias o elementos de limpieza. Las botellas plásticas pueden transformarse en recipientes para regar plantas, organizar bolsas o incluso en pequeños maceteros.
Las cajas de cartón, si están en buen estado, ayudan a ordenar ropa, juguetes, papeles o útiles escolares.
Qué elementos se pueden reaprovechar
Uno de los primeros pasos para reciclar en casa es identificar qué cosas suelen desecharse sin necesidad. Las latas limpias pueden usarse como portalápices, contenedores para herramientas pequeñas o recipientes para pinceles. Los bidones vacíos, siempre bien lavados, pueden servir para almacenar agua o productos de uso doméstico. Incluso los envases de yogur o helado pueden reutilizarse para guardar sobras, semillas o pequeños objetos.
La ropa vieja también entra en este circuito. Una remera que ya no se usa puede convertirse en trapo de limpieza, bolsa reutilizable o funda improvisada. Lo mismo pasa con muebles pequeños, cajones o estantes que, con una mínima reparación, pueden seguir siendo útiles.
Cómo empezar sin complicarse
No hace falta hacer grandes cambios para incorporar el reciclaje al hogar. Alcanzan algunas decisiones simples: separar papel, cartón, plástico y vidrio; lavar los envases antes de guardarlos; y destinar un pequeño espacio de la casa para juntar materiales reutilizables.
También ayuda pensar en el consumo antes de comprar. Elegir productos con menos envoltorio, usar bolsas reutilizables o volver a llenar recipientes evita generar más residuos innecesarios.
Un hábito útil para la casa
Reciclar en casa no solo reduce la basura. También puede ayudar a ahorrar, mantener el orden y encontrar soluciones prácticas con objetos que ya estaban al alcance de la mano. A veces, eso que parece inservible todavía puede ser útil.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.