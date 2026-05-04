Trucos: ¿Cómo mantener el calor en casa sin gastar de más en gas este invierno?

Cómo mantener el calor en casa sin gastar de más en gas este invierno.

Asegurar el calor dentro de la casa sin tener que depender del gas —cuyo uso puede impactar tanto en la salud como en el presupuesto — resulta clave en los días de frío . Con la llegada sostenida de las bajas temperaturas , conservar el clima sin recurrir a este tipo de suministro energético se transformó en una preocupación central .

Si bien no hay soluciones definitivas o milagrosas, existen alternativas y hábitos domésticos que ayudan a retener el calor, mejorar la sensación térmica y elevar el confort sin que eso implique un aumento considerable en los gastos.

Durante las horas de sol, abrí persianas y cortinas para que los rayos calienten los ambientes de forma natural.

El sol funciona como una fuente de calor gratuita y muy eficaz. Aprovechá la luz natural durante el día: en las horas de sol conviene abrir persianas y cortinas para permitir que la radiación solar ingrese y eleve de manera natural la temperatura de los ambientes .

Cuando cae la noche, hacé lo contrario y sellá el espacio térmicamente: apenas se oculta el sol, cerrá persianas y utilizá cortinados pesados o más densos, ya que actúan como una barrera adicional que ayuda a conservar el calor acumulado y reduce las pérdidas de calor a través de los vidrios.

2. Aislamiento de "Chifletes"

Las corrientes de aire son las principales responsables de la pérdida de temperatura.

Las filtraciones de aire son una de las causas más importantes por las que se pierde el calor en los ambientes. Para reducirlas, se pueden implementar soluciones caseras simples. Una de ellas es la colocación de burletes artesanales: rollos de tela, trapos o incluso tubos rellenos de arena (tipo “chorizos de tela”) ubicados en la parte inferior de las puertas y alrededor de los marcos de las ventanas, con el objetivo de impedir que ingrese el aire frío desde el exterior.

Otra alternativa práctica consiste en el uso de papel burbuja. Este método funciona humedeciendo ligeramente los vidrios con agua para luego adherir el plástico de burbujas. De este modo se genera una pequeña cámara de aire que actúa como aislante térmico, imitando el efecto de un doble vidrio y ayudando a conservar la temperatura interior.

3. El Truco del Papel Aluminio

El Truco del Papel Aluminio.

En caso de contar con un radiador eléctrico o una estufa de bajo consumo, existe un recurso sencillo que puede mejorar su rendimiento térmico. Consiste en ubicar una lámina de papel aluminio sobre la pared, exactamente en la zona posterior al equipo.

Este elemento funciona como una superficie reflectante: en lugar de que el calor se pierda al ser absorbido por la pared —que suele estar más fría—, la energía térmica se redirige hacia el interior del ambiente, ayudando a concentrar la temperatura en el centro de la habitación y mejorando la sensación de calor.

4. Aprovechá el Calor de la Cocina

Las estrategias caseras en la cocina también pueden contribuir a una forma de calefacción pasiva dentro del hogar. Por ejemplo, luego de utilizar el horno, una vez finalizada la cocción, se puede dejar la puerta abierta para que el calor que quedó acumulado en su interior se libere lentamente y se disperse por espacios como la cocina y el comedor, elevando de manera gradual la temperatura ambiente.

Aprovechá el Calor de la Cocina.

Asimismo, la preparación de comidas que requieren tiempos prolongados de cocción resulta beneficiosa. Elaborar platos como guisos, sopas u otras recetas similares no solo genera calor durante su cocinado, sino que también aporta humedad al ambiente, ayudando a mejorar la sensación térmica de forma natural y sostenida.

5. Zonificación y Textiles

Conviene limitar el espacio que se intenta calefaccionar. En lugar de buscar que toda la vivienda esté templada, es más eficiente cerrar las puertas de los ambientes que no se estén utilizando, de modo de concentrar el calor únicamente en las zonas donde realmente se permanece.

También es importante prestar atención al piso, ya que suele ser una superficie por la que se pierde gran parte de la temperatura. Incorporar alfombras —incluso si son de fibras sintéticas— ayuda a reducir esa pérdida, ya que interrumpe el contacto directo con el suelo frío y actúa como una barrera que mejora el aislamiento térmico del ambiente.

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas familias buscan formas prácticas de calefaccionar sus hogares reduciendo el consumo energético.

6. Humedad Controlada

En regiones como Mar del Plata o la Ciudad de Buenos Aires, donde la humedad ambiental suele ser elevada, resulta fundamental mantener una correcta renovación del aire interior.

Cómo combatir el frío con trucos caseros.

Para lograrlo sin perder demasiado calor, se recomienda realizar ventilaciones breves: abrir las ventanas únicamente durante unos 10 minutos cerca del mediodía, lo suficiente para refrescar y renovar el ambiente sin permitir que las superficies y paredes se enfríen en exceso.