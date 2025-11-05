miércoles 05 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de noviembre de 2025 - 18:18
Fútbol.

Marcelo Gallardo renovó su contrato como DT de River Plate hasta diciembre de 2026

El anuncio fue oficializado en conferencia de prensa junto al presidente Stefano Di Carlo, en medio de la previa del Superclásico.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo.

Lee además
Camiseta Selección Argentina 2026 video
¡Increíble!

Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Stefano Di Carlo visitó al plantel de River y se reunió con Gallardo.
Fútbol.

Stefano Di Carlo se reunió con el plantel de River y Marcelo Gallardo

Di Carlo, en su primera gran medida como presidente, explicó la decisión: “Venimos a anunciar que hemos acordado extender el vínculo contractual de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate hasta diciembre de 2026.”

El anuncio adquiere aún más relevancia porque se produjo justo antes del Superclásico contra Boca Juniors, que se disputará este domingo, y representa un claro mensaje de estabilidad hacia jugadores, cuerpos técnicos y los hinchas.

image

Gallardo asumió su segundo ciclo en River desde el segundo semestre de 2024, tras un breve paso por Arabia Saudita. En esta nueva etapa ya acumuló 75 partidos con 34 victorias, 25 empates y 16 derrotas.

“Principalmente agradecerle a Stefano y a la comisión directiva. Es un momento de adversidad deportiva, que River a lo largo de su historia ha atravesado muchísimas. No estamos ajenos a la realidad. Conocemos cuál es y que los objetivos este año no fueron como hubiésemos querido que salga. Una mención especial a todos aquellos hinchas que se manifiestan genuinamente con un apoyo incondicional. Eso es un símbolo que hay que reconocer. Tengo las convicciones necesarias para redoblar la apuesta”, fueron las primeras palabras de Gallardo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Stefano Di Carlo se reunió con el plantel de River y Marcelo Gallardo

El duro mensaje del entrenador de Morón en la previa del partido contra Deportivo Madryn

Jujuy Básquet perdió por poco en el debut ante Estudiantes en Tucumán

Hora y TV de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos

Lo que se lee ahora
Walter Otta - Entrenador Morón
Reducido.

El duro mensaje del entrenador de Morón en la previa del partido contra Deportivo Madryn

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El Gobierno subastará viviendas del Procrear sin uso.
Política.

Se hará una subasta de las viviendas del Procrear sin uso: ¿Cómo participar en el remate online?

Llevaba300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile
Operativo.

Llevaba 300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile, pero fue detenido

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos video
Rosario de la Frontera.

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos

Foto ilustrativa.
Justicia.

Detienen a un empresario jujeño que fue imputado por abusar de un menor de edad

El Gobierno Nacional oficializó el aumento de 2,08% para jubilados y pensionados a partir de noviembre
ANSES.

El Gobierno Nacional oficializó el aumento de 2,08% para jubilados y pensionados a partir de noviembre

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel