Marcelo Gallardo renovó su contrato como DT de River Plate hasta diciembre de 2026

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, prolongó su permanencia al frente del equipo al firmar la renovación de contrato hasta diciembre de 2026. La noticia fue anunciada este martes en conferencia de prensa por Gallardo junto al recién asumido presidente del club, Stefano Di Carlo.

Di Carlo, en su primera gran medida como presidente, explicó la decisión: “Venimos a anunciar que hemos acordado extender el vínculo contractual de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate hasta diciembre de 2026.”

El anuncio adquiere aún más relevancia porque se produjo justo antes del Superclásico contra Boca Juniors, que se disputará este domingo, y representa un claro mensaje de estabilidad hacia jugadores, cuerpos técnicos y los hinchas.

image Gallardo asumió su segundo ciclo en River desde el segundo semestre de 2024, tras un breve paso por Arabia Saudita. En esta nueva etapa ya acumuló 75 partidos con 34 victorias, 25 empates y 16 derrotas.

“Principalmente agradecerle a Stefano y a la comisión directiva. Es un momento de adversidad deportiva, que River a lo largo de su historia ha atravesado muchísimas. No estamos ajenos a la realidad. Conocemos cuál es y que los objetivos este año no fueron como hubiésemos querido que salga. Una mención especial a todos aquellos hinchas que se manifiestan genuinamente con un apoyo incondicional. Eso es un símbolo que hay que reconocer. Tengo las convicciones necesarias para redoblar la apuesta”, fueron las primeras palabras de Gallardo.

