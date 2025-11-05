miércoles 05 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de noviembre de 2025 - 10:44
Fútbol.

Stefano Di Carlo se reunió con el plantel de River y Marcelo Gallardo

En la previa del Superclásico, el flamante nuevo presidente de River se dirigió a los jugadores luego de que haya asumido el cargo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Stefano Di Carlo visitó al plantel de River y se reunió con Gallardo.

Stefano Di Carlo visitó al plantel de River y se reunió con Gallardo.

River retomó los entrenamientos tras la caída ante Gimnasia de La Plata. En la antesala del Superclásico, el plantel profesional recibió la visita del flamante presidente del club, Stefano Di Carlo. El nuevo mandatario mantuvo primero un encuentro formal con Marcelo Gallardo y luego dirigió unas palabras al grupo en presencia del técnico.

Lee además
stefano di carlo gano las elecciones y es el nuevo presidente de river plate
Tienen 36 años.

Stefano Di Carlo ganó las elecciones y es el nuevo presidente de River Plate
river plate perdio en el monumental 1-0 ante gimnasia de la plata y se fue silbado por los hinchas
Torneo Clausura.

River Plate perdió en el Monumental 1-0 ante Gimnasia de La Plata y se fue silbado por los hinchas

Aunque no se revelaron detalles de la conversación, el departamento de prensa del club difundió fotos del momento, realizado en el gimnasio del predio de Ezeiza, donde entrena habitualmente el equipo.

Stefano Di Carlo le habló al plantel de River tras asumir como presidente del club.

Di Carlo asumió oficialmente el lunes por la tarde en las instalaciones del Monumental y, durante su discurso inaugural, se mostró crítico respecto al presente futbolístico del club. “No debemos confundirnos. Somos conscientes de que el momento del equipo no nos representa ni nos conforma, pero tampoco hay que desesperarse. Todo proyecto atraviesa distintas etapas”, expresó tomando el micrófono.

River retoma los entrenamientos enfocado en el Superclásico

Tras tener el lunes libre, el plantel retomará las prácticas el martes por la mañana en el River Camp. Marcelo Gallardo sabe que no dispone de margen para fallar: el equipo llega golpeado, con cuatro derrotas consecutivas en el Monumental y una crisis futbolística que se agrava semana a semana.

El entrenador deberá rearmar el once entre lesiones, bajo nivel individual y la presión por ganar, con el objetivo de poner fin a la mala racha y mantener vivas las aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Di Carlo, presente en la práctica de River del martes en Ezeiza.

En la defensa, al menos surge un pequeño alivio: Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña evitaron ser amonestados y estarán disponibles para el duelo ante Boca.

El principal dolor de cabeza para Gallardo está en el ataque. A la ausencia confirmada de Colidio se suma la incertidumbre sobre Sebastián Driussi, quien arrastra una distensión muscular y tiene pocas chances de llegar al Superclásico. Si finalmente no se recupera, el entrenador deberá optar entre Miguel Borja, darle una oportunidad al juvenil Ian Subiabre o utilizar a Maxi Salas como única referencia ofensiva.

Salas y detrás Borja, una dupla que podría darse en la Bombonera.

El delantero colombiano quedó en el centro de las críticas tras fallar un penal en los últimos segundos frente a Gimnasia, y los rumores sobre su posible salida del club ganan cada vez más fuerza.

Luego del encuentro, el jugador publicó un mensaje en sus redes sociales para expresar su descargo: “No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina. Queda mucha historia por contar y tengo la certeza de que saldré victorioso”.

El futuro de Gallardo, en suspenso

En medio de un ambiente cargado de tensión, apareció un nuevo rumor que sacudió al mundo River. El reciente presidente, Stefano Di Carlo, habría decidido postergar la definición sobre la continuidad de Marcelo Gallardo. El entrenador, que atraviesa su etapa más complicada desde su regreso al club, es consciente de que una derrota ante Boca podría dejarlo al borde de la desvinculación.

El Muñeco vive un duro presente en River.

River inicia la semana más intensa del año con un plantel golpeado, rendimientos irregulares en todas las líneas y la necesidad imperiosa de dar un golpe de autoridad en la Bombonera.

Este martes, Gallardo reunirá al grupo para mantener una charla determinante, en busca de una reacción emocional y futbolística que evite un colapso mayor y le permita mantener vivas las chances de avanzar a los octavos del Clausura y clasificar a la Copa Libertadores del próximo año.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Stefano Di Carlo ganó las elecciones y es el nuevo presidente de River Plate

River Plate perdió en el Monumental 1-0 ante Gimnasia de La Plata y se fue silbado por los hinchas

Boca y River se enfrentan la próxima fecha: ¿Cuándo y a qué hora se juega el Superclásico?

Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El duro mensaje del entrenador de Morón en la previa del partido contra Deportivo Madryn

Lo que se lee ahora
Walter Otta - Entrenador Morón
Reducido.

El duro mensaje del entrenador de Morón en la previa del partido contra Deportivo Madryn

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Podría haber actividad electríca en las siguientes jornadas. video
Tiempo.

Prepará el paraguas: pronostican lluvias para varios días en Jujuy

El Gobierno subastará viviendas del Procrear sin uso.
Política.

Se hará una subasta de las viviendas del Procrear sin uso: ¿Cómo participar en el remate online?

Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel video
Video.

Quién es Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel

Loteo Bárcena:rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar 
Operativo.

Loteo Bárcena: rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos video
Rosario de la Frontera.

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel