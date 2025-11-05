Stefano Di Carlo se reunió con el plantel de River y Marcelo Gallardo

River retomó los entrenamientos tras la caída ante Gimnasia de La Plata . En la antesala del Superclásico , el plantel profesional recibió la visita del flamante presidente del club, Stefano Di Carlo . El nuevo mandatario mantuvo primero un encuentro formal con Marcelo Gallardo y luego dirigió unas palabras al grupo en presencia del técnico.

Torneo Clausura. River Plate perdió en el Monumental 1-0 ante Gimnasia de La Plata y se fue silbado por los hinchas

Tienen 36 años. Stefano Di Carlo ganó las elecciones y es el nuevo presidente de River Plate

Aunque no se revelaron detalles de la conversación , el departamento de prensa del club difundió fotos del momento, realizado en el gimnasio del predio de Ezeiza , donde entrena habitualmente el equipo.

Di Carlo asumió oficialmente el lunes por la tarde en las instalaciones del Monumental y, durante su discurso inaugural , se mostró crítico respecto al presente futbolístico del club . “ No debemos confundirnos . Somos conscientes de que el momento del equipo no nos representa ni nos conforma, pero tampoco hay que desesperarse. Todo proyecto atraviesa distintas etapas ”, expresó tomando el micrófono.

Tras tener el lunes libre , el plantel retomará las prácticas el martes por la mañana en el River Camp . Marcelo Gallardo sabe que no dispone de margen para fallar : el equipo llega golpeado , con cuatro derrotas consecutivas en el Monumental y una crisis futbolística que se agrava semana a semana.

El entrenador deberá rearmar el once entre lesiones, bajo nivel individual y la presión por ganar, con el objetivo de poner fin a la mala racha y mantener vivas las aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Di Carlo, presente en la práctica de River del martes en Ezeiza.

En la defensa, al menos surge un pequeño alivio: Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña evitaron ser amonestados y estarán disponibles para el duelo ante Boca.

El principal dolor de cabeza para Gallardo está en el ataque. A la ausencia confirmada de Colidio se suma la incertidumbre sobre Sebastián Driussi, quien arrastra una distensión muscular y tiene pocas chances de llegar al Superclásico. Si finalmente no se recupera, el entrenador deberá optar entre Miguel Borja, darle una oportunidad al juvenil Ian Subiabre o utilizar a Maxi Salas como única referencia ofensiva.

Salas y detrás Borja, una dupla que podría darse en la Bombonera.

El delantero colombiano quedó en el centro de las críticas tras fallar un penal en los últimos segundos frente a Gimnasia, y los rumores sobre su posible salida del club ganan cada vez más fuerza.

Luego del encuentro, el jugador publicó un mensaje en sus redes sociales para expresar su descargo: “No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina. Queda mucha historia por contar y tengo la certeza de que saldré victorioso”.

El futuro de Gallardo, en suspenso

En medio de un ambiente cargado de tensión, apareció un nuevo rumor que sacudió al mundo River. El reciente presidente, Stefano Di Carlo, habría decidido postergar la definición sobre la continuidad de Marcelo Gallardo. El entrenador, que atraviesa su etapa más complicada desde su regreso al club, es consciente de que una derrota ante Boca podría dejarlo al borde de la desvinculación.

El Muñeco vive un duro presente en River.

River inicia la semana más intensa del año con un plantel golpeado, rendimientos irregulares en todas las líneas y la necesidad imperiosa de dar un golpe de autoridad en la Bombonera.

Este martes, Gallardo reunirá al grupo para mantener una charla determinante, en busca de una reacción emocional y futbolística que evite un colapso mayor y le permita mantener vivas las chances de avanzar a los octavos del Clausura y clasificar a la Copa Libertadores del próximo año.