1 de noviembre de 2025 - 20:47
Tienen 36 años.

Stefano Di Carlo ganó las elecciones y es el nuevo presidente de River Plate

Stefano Di Carlo no solo acaba de convertirse en el presidente más joven de la historia reciente de River Plate, sino que también representa la continuidad de un apellido con fuerte tradición en la vida institucional del club.

Por  Verónica Pereyra
image (1)
Hasta este momento desempeñaba el cargo de secretario general en la comisión directiva saliente que lideró Jorge Brito. Su candidatura se presentó bajo la agrupación oficialista “Filosofía River”, y obtuvo una victoria en un marco de récord de participación de los socios.

La nueva gestión de Di Carlo arranca con varios objetivos claros: ordenar el rendimiento futbolístico del equipo, dado que la conducción anterior tuvo un desempeño por debajo de lo esperado; consolidar la infraestructura del club –que incluye el estadio y el centro de alto rendimiento– y mantener la coherencia institucional que caracteriza al actual oficialismo.

image

La designación de Di Carlo representa además un giro generacional en la dirigencia del club, al tiempo que busca dar continuidad al proceso político-institucional iniciado hace más de una década. Su mandato comenzará formalmente el próximo lunes y se extenderá por los siguientes cuatro años.

Con este cambio en la presidencia, River Plate avanza hacia un nuevo período al mando de un dirigente joven, con experiencia interna en la institución y planteando desafíos importantes tanto en lo deportivo como en lo institucional.

image

Stefano Di Carlo, el nuevo presidente joven y heredero de la tradición millonaria

Con 36 años, Stefano Di Carlo se convirtió en el presidente más joven de River Plate en décadas y mantiene la continuidad de un apellido histórico en la institución. Nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, histórico presidente, y bisnieto de un ex secretario general, lleva la pasión por el club en la sangre.

“Mi abuelo me dejó el amor por River. Crecí en el club, es mi casa”, señaló Di Carlo, destacando su vínculo profundo con la institución.

Desde 2017, participó en distintos cargos, incluyendo vocal titular, vicepresidente segundo, presidente del Departamento de Comunicación y coordinación del Área Educativa, además de colaborar con el Instituto River Plate. Formó parte de las gestiones de Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito, consolidando la continuidad del oficialismo que reconstruyó el club tras la etapa de Daniel Passarella y el descenso a la B Nacional.

image

Di Carlo asumirá hasta 2029, en un ciclo que no contempla reelección, y buscará mantener el modelo exitoso del club mientras imprime su propio sello generacional.

Votaron más de 25 mil socios en los comicios más concurridos de la historia del club

Concurrieron más de 25.800 socios de los 87 mil votantes que estaban habilitados a participar y depositaron su Boleta Única Electrónica entre las 125 urnas repartidas en distintos espacios del Estadio Mas Monumental. Casi tres horas antes del cierre de los comicios pautados para las 20, el récord histórico anterior del club ya se había superado.

De este modo, este acto electoral quedó como el más concurrido de la historia del club por delante de los 19.833 votantes que participaron en 2021, los 18.872 del 2017, los 18.372 del 2013, los 14.243 del 2009 y los 12.198 de 1968.

image

