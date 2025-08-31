domingo 31 de agosto de 2025

31 de agosto de 2025 - 21:13
Clausura.

River Plate venció 2 a 0 a San Martín de San Juan

Con goles de Santiago Lencina y Maximiliano Salas, el equipo de Marcelo Gallardo se quedó con el triunfo y es líder en su zona.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El Matador Salas.

El Matador Salas.

Por la fecha 7 del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, River Plate derrotó 2 a 0 a San Martín de San Juan en el estadio Monumental y es el único puntero de la zona.

El Millonario abrió el marcador a los 17' a través de Santiago Lencina que marcó luego de un intento de gambeta de Ian Subiabre, que dejó la pelota boyando en el área.

A los 20', Maximiliano Salas convirtió un golazo. Tras un pase en profundidad de Milton Casco, le ganó la disputa de la pelota a Rodrigo Cáseres y le pegó rasante, al segundo palo.

