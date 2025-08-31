River Plate venció 2 a 0 a San Martín de San Juan

El Matador Salas.

Por la fecha 7 del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, River Plate derrotó 2 a 0 a San Martín de San Juan en el estadio Monumental y es el único puntero de la zona.

El Millonario abrió el marcador a los 17' a través de Santiago Lencina que marcó luego de un intento de gambeta de Ian Subiabre, que dejó la pelota boyando en el área.

A los 20', Maximiliano Salas convirtió un golazo. Tras un pase en profundidad de Milton Casco, le ganó la disputa de la pelota a Rodrigo Cáseres y le pegó rasante, al segundo palo.

