2 de noviembre de 2025 - 22:50
Torneo Clausura.

River Plate perdió en el Monumental 1-0 ante Gimnasia de La Plata y se fue silbado por los hinchas

Gimnasia de La Plata venció 1-0 a River Plate en el Monumental. El gol lo marcó Marcelo Torres para el Lobo. El árbitro otorgó 9 minutos en el complemento y le atajaron un penal a Borja.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
image

En un final lleno de polémicas, River Plate perdió con Gimnasia de La Plata 1-0 en el Monumental por el Torneo Clausura. El único tanto del encuentro lo marcó de penal Marcelo Torres. Arasa cobró penal para el millonario en los nueve minutos de complemento que otorgó, e Insfrán se disfrazó de héroe tras desviarle el penal a Borja.

El equipo de Marcelo Gallardo recibió cánticos y silbidos luego de una nueva derrota. En la próxima fecha River visitará a Boca en la Bombonera.

Noticia en desarrollo...

