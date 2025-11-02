River Plate perdió en el Monumental 1-0 ante Gimnasia de La Plata y se fue silbado por los hinchas

En un final lleno de polémicas, River Plate perdió con Gimnasia de La Plata 1-0 en el Monumental por el Torneo Clausura. El único tanto del encuentro lo marcó de penal Marcelo Torres. Arasa cobró penal para el millonario en los nueve minutos de complemento que otorgó, e Insfrán se disfrazó de héroe tras desviarle el penal a Borja.

Fútbol. Independiente Rivadavia eliminó a River por penales y es finalista de la Copa Argentina

Tienen 36 años. Stefano Di Carlo ganó las elecciones y es el nuevo presidente de River Plate

El equipo de Marcelo Gallardo recibió cánticos y silbidos luego de una nueva derrota. En la próxima fecha River visitará a Boca en la Bombonera.

