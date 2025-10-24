Dónde ver River Plate e Independiente Rivadavia por Copa Argentina

River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza juegan este viernes una de las semifinales de la Copa Argentina . El encuentro se disputará en Córdoba desde las 22.10 con el arbitraje de Andrés Gariano . El ganador jugará la final.

El choque entre el equipo de Marcelo Gallardo y la Lepra será en el estadio Mario Kempes con televisación de TyC Sports . Por la pantalla de Canal 4, se podrá observar en la frecuencia analógica 17 y por la frecuencia HD 23 .

Para River Plate la Copa Argentina se convirtió en un objetivo excluyente . Es, por ahora, la vía más directa que tiene el equipo para clasificarse a la próxima Copa Libertadores, por lo que representa un desafío crucial para los de Marcelo Gallardo.

Con realidades distintas y mucho en juego, River e Independiente Rivadavia buscarán en Córdoba el pasaje a la gran final de la Copa Argentina. En caso de empate en los 90 minutos, el pase a la final se definirá por penales.

Cómo llegan los equipos

El equipo millonario llega a esta instancia tras eliminar a Racing por 1 a 0 en un exigente duelo de cuartos de final jugado en Rosario. El conjunto mendocino llega a la semifinal tras imponerse 3 a 1 sobre Tigre en los cuartos de final, pero su presente en el Clausura es irregular.

Gallardo aún no confirmó la formación titular, aunque mantiene dos dudas: Galoppo o Lencina en el mediocampo y Colidio o Driussi en la delantera. En el Torneo Clausura, viene de vencer 2 a 0 a Talleres, cortando una racha negativa de seis derrotas en siete partidos

El equipo mendocino acumula dos derrotas y cuatro empates en las últimas seis fechas, resultados que lo alejaron de la clasificación a octavos de final y lo dejaron a seis puntos del acceso a la Copa Sudamericana. El sábado pasado cayó 2 a 1 ante Banfield como local, lo que incrementó el malestar entre sus hinchas.