viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 07:03
Semifinal.

Dónde ver River Plate e Independiente Rivadavia por Copa Argentina

River Plate e Independiente Rivadavia juega esta noche por una de las semifinales de Copa Argentina,

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
River Plate e Independiente Rivadavia por Copa Argentina (Archivo)

River Plate e Independiente Rivadavia por Copa Argentina (Archivo)

River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza juegan este viernes una de las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en Córdoba desde las 22.10 con el arbitraje de Andrés Gariano. El ganador jugará la final.

El choque entre el equipo de Marcelo Gallardo y la Lepra será en el estadio Mario Kempes con televisación de TyC Sports. Por la pantalla de Canal 4, se podrá observar en la frecuencia analógica 17 y por la frecuencia HD 23.

River Plate e Independiente Rivadavia por Copa Argentina (Archivo)
River Plate e Independiente Rivadavia por Copa Argentina (Archivo)

River Plate e Independiente Rivadavia por Copa Argentina (Archivo)

Con realidades distintas y mucho en juego, River e Independiente Rivadavia buscarán en Córdoba el pasaje a la gran final de la Copa Argentina. En caso de empate en los 90 minutos, el pase a la final se definirá por penales.

Cómo llegan los equipos

El equipo millonario llega a esta instancia tras eliminar a Racing por 1 a 0 en un exigente duelo de cuartos de final jugado en Rosario. El conjunto mendocino llega a la semifinal tras imponerse 3 a 1 sobre Tigre en los cuartos de final, pero su presente en el Clausura es irregular.

Gallardo aún no confirmó la formación titular, aunque mantiene dos dudas: Galoppo o Lencina en el mediocampo y Colidio o Driussi en la delantera. En el Torneo Clausura, viene de vencer 2 a 0 a Talleres, cortando una racha negativa de seis derrotas en siete partidos

El equipo mendocino acumula dos derrotas y cuatro empates en las últimas seis fechas, resultados que lo alejaron de la clasificación a octavos de final y lo dejaron a seis puntos del acceso a la Copa Sudamericana. El sábado pasado cayó 2 a 1 ante Banfield como local, lo que incrementó el malestar entre sus hinchas.

