River Plate venció a Racing y pasó a la semifinal de la Copa Argentina

Por los cuartos de final de la Copa Argentina, River Plate derrotó a Racing Club por 1 a 0 en El Gigante de Arroyito y avanzó a la semifinal de la competencia.

El único tanto lo convirtió Maximiliano Salas tras una transición rápida que definió dentro del área, resultado que selló la clasificación del equipo de Marcelo Gallardo entre los cuatro mejores del certamen.

Durante el complemento, el juego se interrumpió por humo en una de las cabeceras y terminó caliente: sobre el final Adrián “Maravilla” Martínez fue expulsado en Racing. Con el triunfo confirmado, River cruzará en semifinales con Independiente Rivadavia, que aguardaba rival por llave.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.