jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 20:21
Fútbol.

River Plate venció a Racing y pasó a la semifinal de la Copa Argentina

El Millonario abrió el marcador en el primer tiempo y aguantó a la Academia que no pudo torcer el marcador.

Por  Federico Franco
G2SYPBHWoAEoxRL
El Millonario se medirá con la Academia en cancha de Rosario Central, por los cuartos de final.
Fútbol argentino.

River y Racing se enfrentan por Copa Argentina: horario y por dónde verlo
Play Off de la Liga Jujeña de Fútbol en La Tablada
Play Off.

Liga Jujeña de Fútbol: operativo para Gimnasia de Jujuy y Talleres de Perico

El único tanto lo convirtió Maximiliano Salas tras una transición rápida que definió dentro del área, resultado que selló la clasificación del equipo de Marcelo Gallardo entre los cuatro mejores del certamen.

Durante el complemento, el juego se interrumpió por humo en una de las cabeceras y terminó caliente: sobre el final Adrián “Maravilla” Martínez fue expulsado en Racing. Con el triunfo confirmado, River cruzará en semifinales con Independiente Rivadavia, que aguardaba rival por llave.

