River Plate venció a Racing y pasó a la semifinal de la Copa Argentina

Por los cuartos de final de la Copa Argentina, River Plate derrotó a Racing Club por 1 a 0 en El Gigante de Arroyito y avanzó a la semifinal de la competencia.
El Millonario abrió el marcador en el primer tiempo y aguantó a la Academia que no pudo torcer el marcador.
El único tanto lo convirtió Maximiliano Salas tras una transición rápida que definió dentro del área, resultado que selló la clasificación del equipo de Marcelo Gallardo entre los cuatro mejores del certamen.
Durante el complemento, el juego se interrumpió por humo en una de las cabeceras y terminó caliente: sobre el final Adrián “Maravilla” Martínez fue expulsado en Racing. Con el triunfo confirmado, River cruzará en semifinales con Independiente Rivadavia, que aguardaba rival por llave.
