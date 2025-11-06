jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 07:08
¡Felicidades!

Independiente Rivadavia es campeón de la Copa Argentina 2025

Independiente Rivadavia de Mendoza venció por penales a Argentinos Juniors y se convirtió en el campeón de la Copa Argentina 2025.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
independiente rivadavia campeon
Con esta consagración, Independiente Rivadavia consiguió la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

Resumen del partido entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

El encuentro, que se jugó bajo un clima sofocante y con la implementación del VAR por primera vez en esta edición, tuvo todos los condimentos de una final épica. La Lepra terminó con nueve jugadores, luego de las expulsiones de Amarfil y Osela, y sufrió además la expulsión de su entrenador Alfredo Berti, en lo que fue un arbitraje irregular de Espinoza que dejó muchas dudas.

A pesar de todo, el equipo mendocino mostró una entereza admirable. El arquero Marinelli, que ingresó en reemplazo de Ezequiel Centurión, se transformó en el héroe al atajar dos penales decisivos y darle la gloria al conjunto azul. Tras revision por adelnatarse debio patear argentinos nuevamente y otra vez tapó para el tan ansiado anhelo titulo.

image

Entre los destacados, Sebastián Villa fue figura y referente ofensivo, el colombiano dejando en claro que su continuidad será clave en el proyecto del club.

Para Argentinos Juniors, la frustración fue total. El conjunto de La Paternal, dirigido por Nicolas Diez, lo jugo como ina final aunque no alcanzó. Molina, erró dos penales y rl bicho de la paternal no pudo romper una racha de más de 15 años sin títulos.

El triunfo tiene además un valor histórico: Independiente Rivadavia jugará la Copa Libertadores 2026, cumpliendo un sueño impensado hace apenas un año, cuando el equipo luchaba por la permanencia en Primera.

image

Todos los títulos de Independiente Rivadavia en su historia

  • 15/08/1968 - Campeón Torneo Regional
  • 22/06/1980 - Campeón Torneo Regional
  • 06/12/1982 - Campeón Torneo Regional
  • 27/06/1999 - Campeón Torneo Argentino A
  • 05/07/2007 - Campeón Torneo Argentino A
  • 29/10/2023 - Campeón Primera Nacional
  • 05/11/2025 - Campeón Copa Argentina

