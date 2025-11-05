Hora y TV de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos

Hora y TV de Independiente Rivadavia y Argentinos por la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definen este miércoles al ganador de la Copa Argentina . Será en el estadio Monumental Presidente Perón de Instituto de Córdoba desde las 21.10, con el arbitraje de Nicolás Ramírez . Se vera por TyC Sports y Canal 4.

Son dos protagonistas inéditos , ya que la Lepra buscará ser el primer mendocino en conquistar un torneo nacional, mientras que el conjunto dirigido por Nicolás Diez, intentará quebrar una sequía de 15 años sin títulos.

Independiente Rivadavia llega tras triunfos a manos de Estudiantes y Central Córdoba de Rosario, y una remontada contra Tigre, se sumaron a las clasificaciones por penales ante Platense y River, en sus primeras dos victorias por dicha vía en el torneo integrador.

Luego del empate 0-0 en los 90 minutos, la Lepra se valió de la solvencia de Ezequiel Centurión en la serie de penales y superó por 4-3 a River para prolongar su memorable campaña en la decimotercera edición. La clasificación en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba lo convirtió en el primer representante mendocino que arriba al encuentro decisivo de un torneo nacional.

Mientras que Argentinos Juniors, con cinco triunfos consecutivos, alcanzó su primera Final. Un comienzo con goleadas por 3-0 contra Central Norte y Excursionistas se acompañó con exhibiciones de temple para remontar desventajas ante Aldosivi y Belgrano, contrincante al que derrotó en semifinales.

El Bicho se sobrepuso al tanto de Lucas Zelarayán y, a partir de las conversiones de Hernán López Muñoz y Tomás Molina, máximo goleador de la decimotercera edición (anotó por quinto encuentro consecutivo), venció por 2-1 a Belgrano.

La historia de la Copa Argentina

El Bicho es el sexto equipo que llega a la Final con un camino que solamente incluyó triunfos. Los cinco conjuntos previos se reparten entre tres campeones (Boca en la temporada 2014-2015, River en la 2015-2016 y 2017) y dos que cayeron en el encuentro decisivo (Central Córdoba de Santiago del Estero en 2019 y Vélez en la duodécima edición).

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Álex Arce.

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina.