Jujuy Básquet perdió por poco en el debut ante Estudiantes en Tucumán

Jujuy Básquet perdió con Estudiantes en Tucumán 73-70 en el inicio de la temporada 2025-26 de la Liga Argentina. El encuentro fue controlado por Sergio Tarifeño, primer juez, Gustavo D´Anna, segundo juez, y Oscar Moya comisionado técnico.

Los parciales fueron: 22-11, 24-30, 16-16 y 11-13. El próximo partido también será de visitante para los "Cóndores", que visitarán este 6 de noviembre a Indpendiente de Santiago del Estero.

Fue punto a punto a lo largo de los cuatro parciales, por eso el final cerrado dónde el local terminó festejando con un inspirado Federico Pedano la figura de la cancha con 16 puntos y 13 rebotes.

Estudiantes arrancó el partido con mucha intensidad en ambos costados de la cancha. Impuso el ritmo y sacó 11 de ventaja en el primer cuarto. La visita se acomodó de a poco en el parquet y evidenció una mejora defensivamente para frenar el trabajo de Alicea en el perímetro, aunque sufrió a Bollo en el juego interior.

jujuy basquet 2025 - 2026 Foto: Jujuy Básquet

Un pasaje de triple, recupero inmediato y otro triple de los jujeños acortó la diferencia a cinco al final del primer tiempo. Ibarra y Grutsak fueron sus mejores cartas en ataque de la visita. Los "cóndores" mantuvieron la efectividad de tres puntos, que tuvo en el cierre del segundo parcial, y emparejaron el score. Desde allí fue todo doble por doble

Ninguno pudo imponer el ritmo y es en esa paridad del juego que el partido estuvo para cualquiera. Un triple de Pedano sobre a 20 segundo del final le dio dos puntos de ventaja. La Cebra hizo una buena defensa y fue Pedano a la línea de libres. Allí, el cordobés anotó uno de dos y le puso el sello final de 73 a 70.

Además de Pedano, Javier Bollo aportó 12 puntos y 12 rebotes. Mientras que DJ Alicea colaboró con 15 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

Síntesis

Estudiantes 73: Inicial: Alicea (15), Pedano (16-2t), Hampton (8-2t), Alfonso (7-1t), Bollo (12). Ingresaron: Benay (2), Rodríguez (6-2t), Ceppo (2), Bichara (5-1T).

DT: Fabrizio Espósito.

Jujuy Básquet 70: Inicial: Stehli (7-1t), Grytsak (9-1t), Roca (7-2t), Conti (10-1t), Ibarra (11-3t). Ingresaron: Marini (5-1t), Roveres (11), Fornes, Tarnowyk (10-2t).

DT: Guillermo Tasso.