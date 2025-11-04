Jujuy Básquet debuta este martes en la Liga Argentina: contra quién y próximos partidos

Este martes 4 de noviembre,Jujuy Básquet visitará a Estudiantes en Tucumán, y así iniciará la temporada 2025-2026 en la Liga Argentina de Básquet. Los próximos dos encuentros serán en Santiago del Estero y Salta.
Debut de Jujuy Básquet en la Liga Argentina: día, horario y rival
Este martes Jujuy Básquet debuta en la temporada 2025-26 de la Liga Argentina visitando a Estudiantes en Tucumán desde las 21.30. El control del partido lo llevará Sergio Tarifeño, mientras que Gustavo D´Anna será el segundo juez y Oscar Moya estará como comisionado técnico.
Los “cóndores” llegan al primer juego del calendario al 100%. “Fueron dos meses de trabajos bastantes intensos, el equipo estuvo muy bien, ahora a ajustar lo último, en estos tres días estuvimos haciendo un repaso entre lo general y lo particular que tenemos que enfrentar a estos dos rivales”, apuntó Guillermo Tasso, entrenador del equipo jujeño.
En Tucumán, Jujuy Básquet intentará mostrar carácter: “Queremos que la gente se identifique con el equipo porque realmente va a será un conjunto donde lo van a poder disfrutar, con jugadores entregando todo, entonces se van a poder empatizar mutuamente entonces eso es lo que pretendo, un equipo bien agresivo, peleador, siempre con ganas de llevarse el juego en cualquier cancha”, finalizó Tasso.
El fixture de Jujuy Básquet en la Liga Argentina 2025-2026