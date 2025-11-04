Jujuy Básquet debuta este martes en la Liga Argentina: contra quién y próximos partidos

Jujuy Básquet 2025 - 2026

Este martes 4 de noviembre, Jujuy Básquet visitará a Estudiantes en Tucumán, y así iniciará la temporada 2025-2026 en la Liga Argentina de Básquet. Los próximos dos encuentros serán en Santiago del Estero y Salta.

Debut de Jujuy Básquet en la Liga Argentina: día, horario y rival Este martes Jujuy Básquet debuta en la temporada 2025-26 de la Liga Argentina visitando a Estudiantes en Tucumán desde las 21.30. El control del partido lo llevará Sergio Tarifeño, mientras que Gustavo D´Anna será el segundo juez y Oscar Moya estará como comisionado técnico.

Los “cóndores” llegan al primer juego del calendario al 100%. “Fueron dos meses de trabajos bastantes intensos, el equipo estuvo muy bien, ahora a ajustar lo último, en estos tres días estuvimos haciendo un repaso entre lo general y lo particular que tenemos que enfrentar a estos dos rivales”, apuntó Guillermo Tasso, entrenador del equipo jujeño.

En Tucumán, Jujuy Básquet intentará mostrar carácter: “Queremos que la gente se identifique con el equipo porque realmente va a será un conjunto donde lo van a poder disfrutar, con jugadores entregando todo, entonces se van a poder empatizar mutuamente entonces eso es lo que pretendo, un equipo bien agresivo, peleador, siempre con ganas de llevarse el juego en cualquier cancha”, finalizó Tasso.

jujuy basquet 2025 - 2026 El fixture de Jujuy Básquet en la Liga Argentina 2025-2026 NOVIEMBRE 2025 04/11 – Estudiantes (T) Jujuy Básquet – Estadio Coco Ascárate

06/11 – Independiente (SDE) Jujuy Básquet – Estadio Israel Parnas 13/11 – Salta Basket Jujuy Básquet – Estadio Delmi

18/11 – Jujuy Básquet Villa San Martín – Federación de Básquetbol de Jujuy

28/11 – Jujuy Básquet Huracán (LH) – Federación de Básquetbol de Jujuy DICIEMBRE 2025 03/12 – Barrio Parque Jujuy Básquet – El Teatro del Parque

04/12 – Hindú (C) Jujuy Básquet – Presidente Eduardo Pintos

06/12 – Bochas (CC) Jujuy Básquet – José “Pepe” Nou

11/12 – Jujuy Básquet Colón (SF) – Federación de Básquetbol de Jujuy

14/12 – Fusión Riojana Jujuy Básquet – La Caldera

15/12 – Amancay (LR) Jujuy Básquet – Club Atlético Riojano liga argentina jujuy basquet ENERO 2026 08/01 – Sp. Suardi Jujuy Básquet – El Gigante de la Avenida

10/01 – San Isidro Jujuy Básquet – Antonio Manno

13/01 – Jujuy Básquet Estudiantes (T) – Federación de Básquetbol de Jujuy

16/01 – Jujuy Básquet Hindú (C) – Federación de Básquetbol de Jujuy

18/01 – Jujuy Básquet Comunicaciones – Federación de Básquetbol de Jujuy

21/01 – Jujuy Básquet Fusión Riojana – Federación de Básquetbol de Jujuy

25/01 – Jujuy Básquet Rivadavia (Mza) – Federación de Básquetbol de Jujuy

29/01 – Colón (SF) Jujuy Básquet – Roque Otrino

30/01 – Santa Paula (G) Jujuy Básquet – Víctor Comelli FEBRERO 2026 06/02 – Jujuy Básquet Bochas (CC) – Federación de Básquetbol de Jujuy

08/02 – Jujuy Básquet Independiente (SDE) – Federación de Básquetbol de Jujuy

11/02 – Jujuy Básquet Amancay (LR) – Federación de Básquetbol de Jujuy

14/02 – Jujuy Básquet Barrio Parque – Federación de Básquetbol de Jujuy

23/02 – Rivadavia (Mza) Jujuy Básquet – Leopoldo Brozovik

24/02 – Huracán (LH) Jujuy Básquet – Dr. Vicente Polimeni

27/02 – Jujuy Básquet Salta Basket – Federación de Básquetbol de Jujuy MARZO 2026 05/03 – Jujuy Básquet Sp. Suardi – Federación de Básquetbol de Jujuy

08/03 – Jujuy Básquet Santa Paula (G) – Federación de Básquetbol de Jujuy

15/03 – Jujuy Básquet San Isidro – Federación de Básquetbol de Jujuy

25/03 – Villa San Martín Jujuy Básquet – Villa San Martín

26/03 – Comunicaciones Jujuy Básquet – El Plateado

