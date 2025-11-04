martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 09:48
Deportes.

Jujuy Básquet debuta este martes en la Liga Argentina: contra quién y próximos partidos

Este martes Jujuy Básquet pone primera en la Liga Argentina y visitará a Estudiantes en Tucumán. Conocé todos los detalles del fixture.

Por  Gabriela Bernasconi
Jujuy Básquet 2025 - 2026

Este martes 4 de noviembre, Jujuy Básquet visitará a Estudiantes en Tucumán, y así iniciará la temporada 2025-2026 en la Liga Argentina de Básquet. Los próximos dos encuentros serán en Santiago del Estero y Salta.

Debut de Jujuy Básquet en la Liga Argentina: día, horario y rival

Este martes Jujuy Básquet debuta en la temporada 2025-26 de la Liga Argentina visitando a Estudiantes en Tucumán desde las 21.30. El control del partido lo llevará Sergio Tarifeño, mientras que Gustavo D´Anna será el segundo juez y Oscar Moya estará como comisionado técnico.

Los “cóndores” llegan al primer juego del calendario al 100%. “Fueron dos meses de trabajos bastantes intensos, el equipo estuvo muy bien, ahora a ajustar lo último, en estos tres días estuvimos haciendo un repaso entre lo general y lo particular que tenemos que enfrentar a estos dos rivales”, apuntó Guillermo Tasso, entrenador del equipo jujeño.

En Tucumán, Jujuy Básquet intentará mostrar carácter: “Queremos que la gente se identifique con el equipo porque realmente va a será un conjunto donde lo van a poder disfrutar, con jugadores entregando todo, entonces se van a poder empatizar mutuamente entonces eso es lo que pretendo, un equipo bien agresivo, peleador, siempre con ganas de llevarse el juego en cualquier cancha”, finalizó Tasso.

El fixture de Jujuy Básquet en la Liga Argentina 2025-2026

NOVIEMBRE 2025

  • 04/11 – Estudiantes (T) Jujuy Básquet – Estadio Coco Ascárate

  • 06/11 – Independiente (SDE) Jujuy Básquet – Estadio Israel Parnas

  • 13/11 – Salta Basket Jujuy Básquet – Estadio Delmi

  • 18/11 – Jujuy Básquet Villa San Martín – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 28/11 – Jujuy Básquet Huracán (LH) – Federación de Básquetbol de Jujuy

DICIEMBRE 2025

  • 03/12 – Barrio Parque Jujuy BásquetEl Teatro del Parque

  • 04/12 – Hindú (C) Jujuy BásquetPresidente Eduardo Pintos

  • 06/12 – Bochas (CC) Jujuy BásquetJosé “Pepe” Nou

  • 11/12 – Jujuy Básquet Colón (SF) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 14/12 – Fusión Riojana Jujuy BásquetLa Caldera

  • 15/12 – Amancay (LR) Jujuy BásquetClub Atlético Riojano

ENERO 2026

  • 08/01 – Sp. Suardi Jujuy BásquetEl Gigante de la Avenida

  • 10/01 – San Isidro Jujuy BásquetAntonio Manno

  • 13/01 – Jujuy Básquet Estudiantes (T) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 16/01 – Jujuy Básquet Hindú (C) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 18/01 – Jujuy Básquet Comunicaciones – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 21/01 – Jujuy Básquet Fusión Riojana – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 25/01 – Jujuy Básquet Rivadavia (Mza) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 29/01 – Colón (SF) Jujuy BásquetRoque Otrino

  • 30/01 – Santa Paula (G) Jujuy BásquetVíctor Comelli

FEBRERO 2026

  • 06/02 – Jujuy Básquet Bochas (CC) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 08/02 – Jujuy Básquet Independiente (SDE) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 11/02 – Jujuy Básquet Amancay (LR) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 14/02 – Jujuy Básquet Barrio Parque – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 23/02 – Rivadavia (Mza) Jujuy BásquetLeopoldo Brozovik

  • 24/02 – Huracán (LH) Jujuy BásquetDr. Vicente Polimeni

  • 27/02 – Jujuy Básquet Salta Basket – Federación de Básquetbol de Jujuy

MARZO 2026

  • 05/03 – Jujuy Básquet Sp. Suardi – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 08/03 – Jujuy Básquet Santa Paula (G) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 15/03 – Jujuy Básquet San Isidro – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 25/03 – Villa San Martín Jujuy BásquetVilla San Martín

  • 26/03 – Comunicaciones Jujuy BásquetEl Plateado

