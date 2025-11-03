lunes 03 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de noviembre de 2025 - 16:17
¿Sigue en Gimnasia?

Matías Módolo: "Serán días de parar la pelota"

El entrenador de Gimnasia de Jujuy, Matías Módolo, utilizó sus redes sociales para expresarse luego de la eliminación del Reducido.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Elentrenador de Gimnasia de Jujuy, Matías Módolo

El entrenador de Gimnasia de Jujuy, Matías Módolo

Lee además
Matías Módolo - Gimnasia de Jujuy
Fútbol.

Matías Módolo habló después de la derrota: "Vamos a pelear el ascenso hasta el final"
matias modolo hablo despues de la clasificacion: vamos a ir por mas, se viene algo mejor
Primera Nacional.

Matías Módolo habló después de la clasificación: "Vamos a ir por más, se viene algo mejor"

“En una carrera donde se pierde más de los que se gana, hay un orgullo y satisfacción enorme por todo lo conseguido”, posteó en X. “El crecimiento personal de la mano de una institución, que es parte de mí, es un gran campeonato. No era el destino final, pero sumar no siempre es ganar”.

“Quiero agradecer de todo corazón a toda la gran familia que acompañó este proceso. Serán días de parar la pelota, dejar que vayan decantando las sensaciones, hacer un balance en familia y encontrar la brújula hacia el próximo paso”, subrayó en su escrito.

Embed

“Con los valores por delante siempre”, subrayó en su breve posteo tras la victoria por la mínima diferencia del equipo chubutense en el partido de vuelta. “Devolviendo tanto afecto y respeto que me han brindado a mí, a mi familia y a todo mi grupo”, cerró.

Walter Morales y la continuidad de Matías Módolo

Walter Morales habló con el Lobo Capo del Norte tras la derrota de Gimnasia y la eliminación del Reducido, y aclaró que en el transcurso de esta semana iniciarán a analizar la renovación de los jugadores del plantel y la continuidad de Módolo.

"Pasaron cosas en Jujuy que no ocurren nunca, teníamos mucha ilusión, le pusimos mucho amor y sacrificio. Quedar afuera en esta instancia y de esta manera, a nosotros nos duele y nos jode mucho como a todos los hinchas de Gimnasia”.

El entrenador de Gimnasia de Jujuy, Matías Módolo
El entrenador de Gimnasia de Jujuy, Matías Módolo

El entrenador de Gimnasia de Jujuy, Matías Módolo

“Hace muchísimos años que no generábamos estas expectativas, volvimos a poner a Gimnasia en los lugares más altos, hace dos años que venimos peleando, tenemos un equipo que fue animador todo el torneo", destacó el titular del club.

Sobre las renovaciones del plantel de cara al torneo 2026, Morales adelantó que, a través de un nuevo Departamento de Fútbol, comenzarán a planificar y analizar las continuidades y renovaciones del equipo. Esto se llevará a cabo a partir de esta semana.

"Está todo muy fresco, hay que ver quiénes se quieren quedar y quiénes no. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible", dijo el presidente, y sobre la continuidad de Módolo, afirmó. “Se dicen muchas cosas, con el técnico todavía no hablé, tengo muy buena relación con él pero todavía no hablamos. Tenemos que ver qué vamos a hacer a futuro”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Matías Módolo habló después de la derrota: "Vamos a pelear el ascenso hasta el final"

Matías Módolo habló después de la clasificación: "Vamos a ir por más, se viene algo mejor"

Matías Módolo: "El apoyo se siente y es lo que necesita el jugador de Gimnasia de Jujuy"

Matías Módolo habló sobre su continuidad en Gimnasia de Jujuy: ¿Sigue o se va?

Walter Morales rompió el silencio: habló de la eliminación y la continuidad de Matías Módolo

Lo que se lee ahora
Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Walter Morales rompió el silencio: habló de la eliminación y la continuidad de Matías Módolo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

La zona de la ex Terminal de Ómnibus de Jujuy. /Foto: Google Maps video
Tránsito.

Una mujer con casi 2 gramos de alcohol en sangre protagonizó un choque múltiple en Jujuy

Triple choque en cadena sobre Ruta 9 video
Atención.

Nueve autos involucrados en un triple choque en cadena en la Ruta 9

Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Walter Morales rompió el silencio: habló de la eliminación y la continuidad de Matías Módolo

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES.
Economía.

ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios

El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Sigue el cronograma de pagos para empleados estatales: cuándo cobro

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel