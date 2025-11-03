Matías Módolo: "Serán días de parar la pelota"

El entrenador de Gimnasia de Jujuy, Matías Módolo , usó sus redes sociales para expresarse sobre el año deportivo del equipo que este domingo quedó eliminado en una polémica serie con Deportivo Madryn en el Reducido de la Primera Nacional.

Primera Nacional. Matías Módolo habló después de la clasificación: "Vamos a ir por más, se viene algo mejor"

Fútbol. Matías Módolo habló después de la derrota: "Vamos a pelear el ascenso hasta el final"

“En una carrera donde se pierde más de los que se gana, hay un orgullo y satisfacción enorme por todo lo conseguido” , posteó en X. “El crecimiento personal de la mano de una institución, que es parte de mí, es un gran campeonato. No era el destino final, pero sumar no siempre es ganar”.

“Quiero agradecer de todo corazón a toda la gran familia que acompañó este proceso . Serán días de parar la pelota , dejar que vayan decantando las sensaciones, hacer un balance en familia y encontrar la brújula hacia el próximo paso” , subrayó en su escrito.

Embed En una carrera donde se pierde + d lo q se gana hay un orgullo y satisfacción enorme por todo lo conseguido. El crecimiento personal de la mano de una Institución, q es parte de mí, es un gran campeonato. No era el destino final pero SUMAR NO SIEMPRE ES GANAR! - — Matías Fabián Modolo (@matimodolo) November 3, 2025

“Con los valores por delante siempre”, subrayó en su breve posteo tras la victoria por la mínima diferencia del equipo chubutense en el partido de vuelta. “Devolviendo tanto afecto y respeto que me han brindado a mí, a mi familia y a todo mi grupo”, cerró.

Walter Morales y la continuidad de Matías Módolo

Walter Morales habló con el Lobo Capo del Norte tras la derrota de Gimnasia y la eliminación del Reducido, y aclaró que en el transcurso de esta semana iniciarán a analizar la renovación de los jugadores del plantel y la continuidad de Módolo.

"Pasaron cosas en Jujuy que no ocurren nunca, teníamos mucha ilusión, le pusimos mucho amor y sacrificio. Quedar afuera en esta instancia y de esta manera, a nosotros nos duele y nos jode mucho como a todos los hinchas de Gimnasia”.

El entrenador de Gimnasia de Jujuy, Matías Módolo El entrenador de Gimnasia de Jujuy, Matías Módolo

“Hace muchísimos años que no generábamos estas expectativas, volvimos a poner a Gimnasia en los lugares más altos, hace dos años que venimos peleando, tenemos un equipo que fue animador todo el torneo", destacó el titular del club.

Sobre las renovaciones del plantel de cara al torneo 2026, Morales adelantó que, a través de un nuevo Departamento de Fútbol, comenzarán a planificar y analizar las continuidades y renovaciones del equipo. Esto se llevará a cabo a partir de esta semana.

"Está todo muy fresco, hay que ver quiénes se quieren quedar y quiénes no. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible", dijo el presidente, y sobre la continuidad de Módolo, afirmó. “Se dicen muchas cosas, con el técnico todavía no hablé, tengo muy buena relación con él pero todavía no hablamos. Tenemos que ver qué vamos a hacer a futuro”.