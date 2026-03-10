Cuándo es el Sorteo de la Copa Libertadores 2026 y de la Sudamericana 2026

Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026.

La edición 2026 de la CONMEBOL Libertadores arrancó el 3 de febrero con los encuentros correspondientes a la fase preliminar. Una vez que se definan los cuatro equipos que avanzarán de esta etapa, se llevará a cabo el sorteo para la fase de grupos , cuya fecha ya está establecida.

Los 32 equipos que participarán de la ronda principal —28 ya confirmados y los 4 que clasifiquen desde la fase previa— conocerán a sus rivales en el sorteo previsto para el jueves 19 de marzo . La ceremonia comenzará a las 20:00 horas en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay (18:00 en Colombia, Ecuador y Perú) y se desarrollará en Luque, Paraguay , inmediatamente después del sorteo de la Copa Sudamericana .

La fase de grupos de la Libertadores 2026 arrancará durante la semana del 7 de abril y se mantendrá activa hasta el 28 de mayo . Tras esta etapa se producirá una pausa por el Mundial 2026 , y los octavos de final comenzarán el 11 de agosto .

Los equipos que integren el bombo 1 tendrán el rol de cabezas de serie , mientras que los cuatro clubes que avancen desde la fase preliminar serán asignados al bombo 4 , completando la distribución para la conformación de los grupos.

La CONMEBOL Libertadores 2026 comenzó el 3 de febrero con los partidos de la fase previa.

Bombo 1

Flamengo

El Flamengo se coronó campeón de la Libertadores 2025, asegurando así su lugar directo en la fase de grupos de la edición 2026. Además, llega al torneo continental tras consagrarse en el Brasileirão 2025, con la intención de conquistar su quinto título internacional.

La fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril.

Palmeiras

El Palmeiras finalizó como subcampeón del Brasileirao 2025 y también tiene garantizada su participación en la Libertadores 2026. El equipo buscará vengar la derrota en la final de 2025 y sumar su cuarta estrella continental a la vitrina del club.

Boca Juniors

Boca terminó en la segunda posición de la tabla anual del fútbol argentino 2025, asegurándose nuevamente un lugar en la fase de grupos de la Libertadores como equipo cabeza de serie. Tras dos años de ausencia en la fase principal, el club apunta a conseguir su séptima copa continental.

Peñarol

Peñarol accedió a la fase de grupos como subcampeón de Uruguay, marcando su participación número 51 en la historia de la Copa Libertadores. El equipo uruguayo buscará conquistar su sexto título, el primero desde 1987, consolidando su legado internacional.

Copa Libertadores.

Nacional

El Bolso se clasificó a la Libertadores como campeón uruguayo tras imponerse a Peñarol en la final. Nacional ostenta el récord de mayor cantidad de participaciones en la Copa, alcanzando su edición número 53. La única vez que no estuvo presente fue en 1996, lo que lo convierte en el equipo con más participaciones consecutivas. El club conquistó tres títulos, siendo el último en 1988.

Liga de Quito

LDU aseguró su plaza en la fase de grupos tras finalizar segundo en el hexagonal final de la Liga Ecuabet 2025. El equipo ecuatoriano buscará su segundo trofeo continental, después de la consagración obtenida en 2008.

El equipo carioca finalizó quinto en el Brasileirao 2025 y obtuvo el pase directo a la fase de grupos de la Libertadores 2026. Con un título ganado en 2023 y siendo el mejor representante sudamericano en el último Mundial de Clubes, llega con la ambición de consolidar su dominio continental.

Copa Libertadores 2026.

Independiente del Valle

Los negriazules aseguraron su lugar en la Libertadores tras consagrarse campeones de la LigaPro 2025. Se presentan como un cabeza de serie inesperado y persiguen su primer título, después de haber alcanzado la final en 2016. Con dos Sudamericanas en su palmarés, disputarán la 12.ª edición de la Copa y la 9.ª fase de grupos de su historia.

Bombo 2

Libertad

Tras consagrarse en el Torneo Apertura paraguayo 2025, Libertad se convirtió en el primer equipo de Paraguay en asegurar su clasificación directa a la fase de grupos de la Libertadores 2026. Este será su 25º torneo internacional y su mejor desempeño histórico se registró en las semifinales.

Estudiantes de La Plata

El conjunto platense se coronó campeón del Torneo Clausura 2025 tras una fase final impecable, eliminando primero al líder de la fase regular, Rosario Central, luego a su eterno rival, Gimnasia, y finalmente venciendo a Racing por penales. Con este logro, Estudiantes se quedó con el último cupo argentino para la Libertadores, consolidándose como uno de los clubes más laureados del continente, con cuatro títulos en su historia.

Cerro Porteño

Cerro Porteño jugará la Libertadores 2026 luego de confirmarse como el mejor de la tabla anual en Paraguay y el campeón del Clausura 2025. Nunca fue campeón, pero es uno de los que más Copas jugó: esta será la 47ma.

Lanús

El equipo de Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer a Atlético Mineiro en la final disputada en Asunción, asegurando así un pase directo a la fase de grupos de la Libertadores 2026. Con este triunfo, el Granate consiguió su segundo título continental y, tras haber sido subcampeón en 2017, disputará la competencia por octava vez en su historia.

Corinthians

El Corinthians celebró la victoria en la final de la Copa de Brasil 2025 frente a Vasco da Gama, logrando regresar a la fase de grupos de la Libertadores 2026. El club paulista, que ya se consagró campeón continental en 2012, disputará su 19ª edición del torneo más importante de Sudamérica.

Bolívar

El equipo celeste boliviano aseguró su lugar en la Libertadores 2026 tras concluir como subcampeón de la Primera División de Bolivia. Con esta clasificación, el club disputará el torneo continental por 40ª vez y no ha faltado a la competencia desde 2017.

Cruzeiro

El Cruzeiro, de Belo Horizonte, también se sumará a la fase de grupos de la Libertadores 2026 tras terminar en tercer lugar en la tabla del Brasileirao. El conjunto, que ostenta dos títulos continentales, regresa al torneo tras siete años de ausencia, luego de su última participación en 2019.

Universitario de Deportes

El equipo crema peruano se aseguró un billete directo a la fase de grupos tras dominar el fútbol local, ganando ambos torneos cortos de la temporada. Este será su 36º ingreso a la Copa Libertadores.

Bombo 3

Junior

El Tiburón colombiano se coronó campeón del Torneo Finalización, sumando así su 11º título nacional. Con este logro, el club asegurará su participación en la fase de grupos de la Libertadores 2026, en lo que será su 19ª aparición en la historia del torneo. Su objetivo será superar su mejor actuación, alcanzando las semifinales, a las que llegó por última vez en 1994.

Boca clasificó a la Libertadores 2026.

Universidad Católica

El conjunto chileno se impuso por 2-1 frente a Unión La Calera, asegurándose el cupo de Chile 2 tras consagrarse subcampeón de la Primera División 2025. La Universidad Católica regresará a la fase de grupos de la Libertadores luego de tres temporadas de ausencia, marcando su 30ª participación en el certamen continental.

Always Ready

El club alteño se adjudicó el título de la Primera División de Bolivia 2025, coronándose campeón por cuarta vez en su historia y asegurando su plaza en la Copa Libertadores 2026. Con esta clasificación, será la sexta vez que el equipo boliviano participe en el torneo continental.

Coquimbo Unido

El Pirata chileno selló su pase a la Libertadores al consagrarse por primera vez campeón nacional, lo que le garantiza su segunda participación en la máxima competición de clubes sudamericanos.

Deportivo La Guaira

El conjunto venezolano también estará presente en la fase de grupos, ya que fue el equipo que acumuló más puntos en la temporada local, lo que le vale la plaza de Venezuela 2 para la Libertadores 2026.

Platense.

Cusco FC

El equipo cusqueño aseguró su clasificación a la Libertadores 2026 al quedar como el segundo mejor en la tabla acumulada del fútbol peruano y consagrarse subcampeón en los playoffs por el título. Este resultado le valió adjudicarse el cupo de Perú 2 para la fase de grupos del torneo continental.

Universidad Central

El Tricolor venezolano fue uno de los primeros clubes confirmados para la Libertadores 2026 tras proclamarse campeón del Torneo Apertura de Venezuela y, al imponerse también en la Primera División local, aseguró su pasaje directo a la fase de grupos del certamen.

Platense

Platense consiguió su primera clasificación a la Copa Libertadores 2026 en la historia del club al coronarse campeón del Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino, un hito que marca su debut en la principal competencia de clubes de Sudamérica.

Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia logró el acceso a la Libertadores 2026 tras ganar la Copa Argentina, consiguiendo el primer título internacional en la historia de la institución y asegurando su participación en el máximo torneo continental en la próxima edición.

El sorteo se realizará el jueves 19 de marzo.

Mirassol

El equipo paulista se garantizó su participación en la Libertadores 2026 tras igualar 1-1 frente al Santos, el club donde juega Neymar. Tras destacarse en el campeonato brasileño y finalizar en el cuarto puesto, el Mirassol se convierte en uno de los nuevos representantes de Brasil en la fase de grupos del torneo continental.

Equipo de la fase previa

Equipo de la fase previa

Equipo de la fase previa

Equipo de la fase previa

Los bombos de la Sudamericana 2026

eduardo coudet

Bombo 1: River Plate, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Racing Club, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali.

Bombo 2: San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano y Tigre.